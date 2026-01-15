J&T Express đưa dịch vụ chuyển phát đến gần hơn với người dùng qua Zalo Mini App

Trong những dịp cao điểm như Tết, khi nhu cầu gửi quà, hành lý và hàng hóa tăng mạnh, nền tảng quen thuộc này càng phát huy lợi thế, giúp người dùng gửi hàng nhanh chóng, thuận tiện và dễ thao tác hơn.

Đơn giản hóa thao tác gửi hàng trên nền tảng quen thuộc

Theo ghi nhận, các chức năng chính như tạo đơn, theo dõi hành trình vận chuyển và tra cứu thông tin trên giao diện Zalo Mini App của J&T Express được thiết kế trực quan, dễ thao tác, phù hợp với nhiều nhóm người dùng, từ khách hàng cá nhân đến hộ kinh doanh nhỏ.

Qua đó, quy trình tạo đơn được rút gọn theo hướng tối ưu trải nghiệm. Người dùng chỉ cần mở Zalo, tìm kiếm "J&T Express", truy cập Mini App và nhập các thông tin cơ bản như địa chỉ lấy hàng, địa chỉ nhận, loại hàng hóa và hình thức thanh toán theo từng bước hướng dẫn cụ thể là đã có thể thực hiện gửi hàng mà không cần. Nhờ đó, ngay cả với những người lần đầu sử dụng, việc hoàn tất một đơn gửi cũng diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vài phút.

Điểm nổi bật được nhiều khách hàng ghi nhận là chính sách miễn phí lấy hàng tận nơi dù chỉ một đơn. Sau khi tạo đơn thành công, nhân viên J&T Express sẽ đến tận nơi nhận hàng mà không phát sinh thêm chi phí. Tiện ích này giúp người gửi tiết kiệm thời gian, công sức di chuyển, đồng thời đáp ứng nhu cầu gửi hàng linh hoạt, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm lễ, Tết.

J&T Express đáp ứng nhu cầu gửi hàng linh hoạt trong các dịp cao điểm lễ, Tết

Trải nghiệm thực tế từ người dùng cá nhân

Sau một thời gian ngắn ra mắt, nhiều khách hàng đã ghi nhận sự tiện lợi trong việc gửi hàng, theo dõi và kiểm soát hành trình vận chuyển thông qua Zalo Mini App của J&T Express. Toàn bộ trạng thái đơn hàng được cập nhật theo thời gian thực, từ lúc tạo đơn, lấy hàng, trung chuyển cho đến khi giao thành công, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin chỉ với một chạm trên nền tảng Zalo quen thuộc mà không cần nhập mã vận đơn hay số điện thoại. Theo đó, tiện ích này được đánh giá cao nhờ giao diện rõ ràng, dễ theo dõi, mang lại cảm giác an tâm trong suốt quá trình giao nhận mà không cần người gửi phải tra cứu nhiều lần.

Chia sẻ về trải nghiệm sử dụng, anh Văn Bình, khách hàng tại Bình Định, cho biết: "Vào dịp Tết Dương lịch 2026, gia đình tôi đã có chuyến đi nghỉ dưỡng xa. Hai vợ chồng có con nhỏ nên hành lý khá nhiều, tôi quyết định gửi đồ trước qua Zalo Mini App của J&T Express để thuận tiện di chuyển. Điều tôi thấy tiện nhất là mọi thao tác đều gói gọn trên Zalo, từ tạo đơn, hẹn giờ lấy hàng đến theo dõi đơn. Trạng thái đơn được cập nhật rõ ràng nên tôi rất yên tâm khi gửi hành lý".

Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, sự đơn giản và minh bạch trong thao tác còn góp phần tạo cảm giác dễ tiếp cận, giúp nhiều người dùng ít tiếp xúc công nghệ tự tin hơn khi sử dụng dịch vụ chuyển phát trên nền tảng số.

Chủ shop tin tưởng sử dụng dịch vụ của J&T Express để vận chuyển các mặt hàng thiết yếu dịp Tết

Cam kết lấy người dùng làm trung tâm

Trong bối cảnh nhu cầu gửi hàng cá nhân ngày càng gắn liền với nhịp sống bận rộn, đặc biệt vào những thời điểm cao điểm như dịp lễ, Tết, sự thuận tiện và dễ tiếp cận trở thành yếu tố quan trọng trong trải nghiệm giao-nhận. Việc đưa dịch vụ chuyển phát lên Zalo Mini App cho thấy cách J&T Express lựa chọn đồng hành cùng thói quen quen thuộc của người dùng, giúp việc gửi hàng trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả khi lịch trình cuối năm trở nên dày đặc.

Chia sẻ về định hướng này, đại diện J&T Express cho biết: "Chúng tôi luôn xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng để thiết kế dịch vụ, với mong muốn mỗi lần gửi hàng không còn là một thủ tục phức tạp mà trở thành một thao tác đơn giản, dễ tiếp cận trong đời sống hàng ngày".

J&T Express từng bước khẳng định cam kết lấy người dùng làm trung tâm thông qua việc không ngừng tối giản hóa trải nghiệm gửi hàng.

Từ việc tối ưu thao tác, đa dạng kênh tiếp cận đến cải tiến trải nghiệm trên các nền tảng quen thuộc, J&T Express từng bước khẳng định cam kết lấy người dùng làm trung tâm, để logistics không chỉ là khâu hậu cần phía sau, mà trở thành một phần liền mạch trong nhịp sống số của người Việt.