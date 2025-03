Chiều 24/3, thừa uỷ quyền của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đại diện Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng ANM) đã trao tặng Giấy khen cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Công an Đà Nẵng tặng Giấy khen cho Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 23/12/2024, đối tượng Phan Đức Huy (28 tuổi) trú xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình đến trụ sở Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng để giao dịch thì có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối chiếu thông tin cá nhân, nhân viên ngân hàng nhận thấy trùng khớp với thông tin đối tượng thuộc danh sách truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên Quốc gia. Từ đây, phía Ngân hàng đã kịp thời báo cho cơ quan Công an, qua đó phối hợp, hỗ trợ để cơ quan chức năng đến xác minh làm rõ, bắt giữ đối tượng

Tại buổi trao thưởng, Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, phía ngân hàng rất vinh dự phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; qua đó cũng đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với cán bộ nhân viên trong toàn đơn vị.

(Cổng TTĐT Công an Thành phố Đà Nẵng)