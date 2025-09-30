Dành dụm cả năm để đi du lịch, hẳn ai cũng muốn có được những trải nghiệm nghỉ ngơi trọn vẹn, vui vẻ nhất. Tuy nhiên mới đây, một cô gái thu hút sự chú ý trên TikTok khi đăng clip đi du lịch, nghỉ dưỡng tại resort 5 sao ở Huế nhưng khung cảnh xung quanh vô cùng dữ dội, thậm chí khiến người xem lo lắng, tranh cãi vì sao biết bão vẫn "du lịch"?

Theo đó do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, mưa lớn xảy ra tại nhiều tỉnh thành miền Trung kéo dài đến các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ từ ngày 26/9. Do đó không ít du khách đi du lịch vào thời điểm này gặp nhiều tình huống liên quan đến vấn đề thời tiết.

Đoạn clip đang viral trên TikTok vì cô gái đi du lịch gặp bão, khung cảnh bên ngoài khiến nhiều người lo lắng

Đoạn clip đang viral trên TikTok được quay trong một bungalow trên mặt nước, bên ngoài không còn màu nước biển trong xanh thường thấy và liên tục có những cơn sóng lớn, gió giật. Chưa kể, căn bungalow được thiết kế sàn kính, nhìn thấy rõ khung cảnh giữa bão nên khiến không ít người xem cảm thấy hoang mang, sợ hãi.

Liên hệ với chủ nhân của đoạn clip trên, Vương Ngọc Anh (24 tuổi, Hà Nội) cho biết cô khá bất ngờ khi nhận được nhiều sự quan tâm, thậm chí tranh cãi trái chiều từ cộng đồng mạng.

Ngọc Anh chia sẻ: “Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới nên 2 vợ chồng mình quyết định tự lái xe vào Huế để du lịch. Kế hoạch này chúng mình đã lên từ đầu tháng 9 nên cũng không nghĩ sẽ có bão...”.

Cô cho hay cả hai vợ chồng sẽ nghỉ dưỡng tại Huế 3 ngày 2 đêm từ 26/9 - 28/9. Clip được quay vào ngày cuối, chuẩn bị rời Huế.

“Ngày đầu tiên khi đến Huế, trời vẫn rất đẹp, đến ngày thứ hai thì trời mưa to liên tục. Cho đến buổi sáng ngày thứ ba thì mưa lớn, gió mạnh hơn và diễn biến như mình quay trên clip. Tuy nhiên vì là ngày cuối nên cũng chỉ đến buổi trưa là mình rời phòng và lái xe trở về Hà Nội”, Ngọc Anh nói.

Những ngày Ngọc Anh ở Huế, trời mưa lớn

Cô chia sẻ thêm: “Mọi người xem clip có thể sẽ thấy đáng sợ nhưng khi mình ở đó không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu. Một vài lúc sóng đập mạnh mình cũng thấy có rung nhẹ nhưng không đáng kể. Vì thiết kế bungalow rất an toàn, kiên cố, phòng ốc không hề xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ngoài ra, nhân viên cũng hết mình hỗ trợ du khách, luôn có mặt khi cần nên chúng mình cũng khá yên tâm, không quá lo lắng”.

Ngoài vợ chồng Ngọc Anh, tại khu resort cũng có một số du khách trung niên, người nước ngoài nhưng tất cả đều an toàn và không gặp ảnh hưởng gì. Hiện tại, cô cho biết hai vợ chồng đã trở về Hà Nội và tiếp tục công việc bình thường, chỉ đăng tải clip như một cách để lưu lại những trải nghiệm của bản thân.

Trên đường lái xe về Hà Nội, trời mưa lớn nhiều đoạn bị hạn chế tầm nhìn, đường hơi trơn trượt

“Vì chúng mình tự lái xe nên khi về trên đường cũng mưa rất to, gió lớn, có những đoạn bị hạn chế tầm nhìn và đường hơi trơn trượt. Tuy nhiên chồng mình là tay lái cứng, đã có kinh nghiệm lái xe đường dài đi Bắc - Nam nên không gặp khó khăn gì nhiều. Chúng mình vẫn về nhà an toàn”, Ngọc Anh nói thêm.

Tuy vậy, trải qua tình huống bất ngờ này, Ngọc Anh cũng rút ra thêm cho bản thân một số kinh nghiệm khi đi du lịch. Ngọc Anh cho rằng tốt nhất vẫn nên đi du lịch mùa hè, trong khoảng thời gian từ tháng 4 - tháng 6 sẽ đẹp nhất. Còn từ tháng 7 hay tháng 8 đổ đi, dù không có bão thì Ngọc Anh cho rằng vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi mùa mưa, sẽ khiến chuyến đi không trọn vẹn.