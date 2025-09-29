Trong những ngày vừa qua, khi bão số 10 Bualoi đang gây ảnh hưởng mạnh tới khu vực miền Trung, hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh giờ cất hạ cánh. Giữa thời điểm nhiều người lo lắng, một nữ hành khách trên chuyến bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng cũng đã trải qua những khoảnh khắc "thót tim" mà chị nói rằng sẽ nhớ mãi.

Chị N.T.N (32 tuổi, Hà Nội) kể lại, sáng ngày 27/9, trời Hà Nội khá đẹp nên chị hoàn toàn yên tâm khi bước lên máy bay, nghĩ rằng chuyến đi sẽ diễn ra suôn sẻ như mọi lần. Thế nhưng, chỉ còn khoảng 10-15 phút nữa là đến giờ hạ cánh, máy bay bắt đầu rung lắc. Ban đầu chỉ nhẹ, nhưng rồi càng lúc càng dữ dội. "Có những khoảnh khắc tôi cảm giác như cả người mình bị rơi tự do, tim như muốn nhảy ra ngoài," chị N nói.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Không khí trên máy bay chùng xuống, hầu như không ai nói một lời. Nhiều người nín thở, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Sau vài phút căng thẳng, máy bay dần lấy lại cân bằng và bay ổn định hơn, dù vậy các hành khách vẫn nín thở vì sợ hãi. Chỉ tới khi chạm đất an toàn ở Đà Nẵng, cả khoang mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. "Đó là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác sợ hãi đến vậy, tôi thấy nhiều người xung quanh cũng có trải nghiệm tương tự" chị N chia sẻ.

Do đúng đợt bão Bualoi, chị N quyết định theo dõi sát tình hình thời tiết và đổi chuyến về Hà Nội sớm hơn dự kiến. Ngày 28/9, chị trở lại sân bay, lần này đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng hơn. "Tôi tin rằng khi phi hành đoàn đã cho phép bay nghĩa là mọi điều kiện đã được đảm bảo," chị nói.

Chuyến bay về Hà Nội ban đầu diễn ra khá êm, chỉ hơi "xóc" nhẹ vì gió và mưa. Tưởng như mọi chuyện đã trôi qua, nhưng đến khi máy bay chạm đường băng Nội Bài, bất ngờ máy bay lại tăng tốc và lao vút lên trời. Cả khoang hành khách bắt đầu lo lắng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh khách nước ngoài ngồi cạnh tôi run đến mức hai tay đan chặt, hơi thở gấp gáp thấy rõ sự hoảng sợ," chị N nhớ lại.

Ngay sau đó, tiếp viên trưởng thông báo do gió lớn nên điều kiện hạ cánh chưa thuận lợi, phi công phải bay vòng và chờ thời điểm thích hợp để hạ cánh một lần nữa. Chỉ đến khi bánh máy bay lăn đều, giảm dần tốc độ và dừng hẳn, các hành khách mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Chị N chia sẻ: "Khi đó cả khoang không ai bảo ai, đồng loạt vỗ tay rào rào như một cách trút bỏ căng thẳng và cảm ơn tổ bay".

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Dù thừa nhận "hú hồn", chị N vẫn cảm thấy thêm niềm tin vào các phi công và phi hành đoàn. "Những người ngồi trên khoang, kể cả tôi, đã sợ đến mức tay lạnh toát, nhưng rồi khi được hạ cánh an toàn, tôi hiểu rằng sự bình tĩnh và bản lĩnh của phi công chính là chỗ dựa lớn nhất lúc đó," chị nói.

Trải nghiệm đầy bất ngờ trong những chuyến bay giữa tâm bão đã trở thành kỷ niệm khó quên với nhiều hành khách, trong đó có chị N. Từ nỗi sợ hãi, lo âu, đến khoảnh khắc vỡ òa khi máy bay an toàn dừng lại, tất cả đã khiến chị càng thêm tin tưởng rằng phía sau mỗi chuyến bay là sự nỗ lực thầm lặng và bản lĩnh vững vàng của những người làm nghề bay.