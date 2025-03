Khách đi làm đẹp bị méo miệng, sái hàm, 7 nhân viên Thẩm mỹ viện Gangwho bị khởi tố

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc 7 bị can của Thẩm mỹ viện Gangwho (có địa chỉ ở số 11 Hoàng Văn Thụ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) đã bị Công an TP Thanh Hóa (thời điểm chưa giải thể) khởi vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng".

Thẩm mỹ viện Gangwho có địa chỉ ở số 11 Hoàng Văn Thụ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa đã tháo biển sau khi công an khởi tố vụ án

Trước đó, lực lượng công an nhận được phản ánh về việc nhiều người dân tới sử dụng dịch vụ làm đẹp của Thẩm mỹ viện Gangwho nhưng kết quả không được như mong đợi, thậm chí nhiều người còn bị méo miệng, sái hàm khi sử dụng các dịch vụ làm đẹp tại đây.

Theo phản ánh, sau khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ và chuyển đủ tiền thì nhân viên của Thẩm mỹ viện Gangwho tư vấn và cam kết sẽ tiến hành các bước như làm sạch, massage, ủ tê, lấy máu để tách huyết tương, tách tế bào gốc để tiêm nhằm tăng hiệu quả điều trị.

Từ khoảng tháng 11-2023 đến cuối tháng 2-2024, thông qua mạng xã hội, một số người đã biết và được tư vấn tìm đến thẩm mỹ viện trên để làm đẹp (trị sẹo, làm đầy hốc mắt, gọt hàm...). Một số người đã chuyển hàng chục triệu đồng cho nhân viên thẩm mỹ để thực hiện dịch vụ.

Tuy nhiên, kết quả dịch vụ không được như mong muốn, thậm chí nhiều người bị tác dụng phụ như méo miệng, sái hàm... nên đã tìm đến thẩm mỹ viện nhưng không được xử lý.

Đến tháng 6-2024, các nạn nhân phát hiện Thẩm mỹ viện Gangwho đã đóng cửa dừng hoạt động, chuyển đi nơi khác không thể liên lạc nên đã tố giác đến Công an TP Thanh Hóa.

Được biết, Thẩm mỹ viện Gangwho đăng ký kinh doanh hoạt động ngày 24-10-2023 địa chỉ 11 Hoàng Văn Thụ, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa).

Theo giấy phép đăng ký kinh doanh thì Thẩm mỹ viện Gangwho có phạm vi kinh doanh là các hoạt động làm đẹp, chăm sóc da, massage, không bao gồm các hoạt động xâm lấn. Thẩm mỹ viện Gangwho đã quảng cáo thông qua mạng xã hội Facebook với các dịch vụ làm đẹp như: Điều trị thâm quầng mắt, giảm béo toàn thân, nâng mũi... bằng máy công nghệ cao, cam kết không tiêm chích, không phẫu thuật xâm lấn...