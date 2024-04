Trong nhiều năm gần đây, những người yêu phim truyền hình Hàn Quốc đã quen thuộc với việc những tác phẩm chuyển thể lên sóng truyền hình. Tuy nhiên, việc áp dụng một câu chuyện phổ biến trước đó có thể gây khó khăn cho các nhà làm phim khi vừa phải đáp ứng người hâm mộ, vừa phải khiến khán giả thu hút vào câu chuyện này. Với series mới Parasyte: The Grey, đạo diễn Yeon Sang Ho đã thành công khi đạt được sự cân bằng phù hợp, vừa tạo được sự khác biệt trong phim nhưng vẫn trung thành với ý tưởng gốc của loạt truyện tranh kinh dị Nhật Bản này.

Bộ phim xoay quanh Jeong Su In (Jeon So Nee) làm việc tại một siêu thị. Cô sống một cuộc đời cô đơn, lớn lên với một người cha bạo hành. Một ngày nọ, cô gặp phải một vụ tai nạn chết người và bất đắc dĩ trở thành vật chủ cho một ký sinh trùng mang tên Heidi.

Khi các ký sinh trùng khác bắt đầu chiếm lấy vật chủ con người để giành quyền lực, một đội đặc nhiệm gọi là The Grey do Choi Joon Kyung (Lee Jung Hyun) lãnh đạo đã được thành lập. Đội này có nhiệm vụ loại bỏ những kẻ cải trang dưới hình dạng con người. Để tìm cách sống sót, Jeong Su In buộc phải học cách sống chung với Heidi.

(Ảnh: Netflix)

(Ảnh: Netflix)

So với phiên bản gốc từ Nhật Bản, Parasyte: The Grey gây ấn tượng và tạo sự tò mò cho khán giả nhờ những yếu tố khác biệt và nhiều sự thay đổi lớn. Nói về lý do cho việc này, đạo diễn Yeon Sang Ho chia sẻ: "Phim cùng chung một vũ trụ với truyện tranh gốc, nhưng tôi muốn tạo ra câu chuyện độc đáo của riêng mình. Quá trình này thú vị hơn là cảm thấy choáng ngợp. Thay vì đơn giản là tạo ra một phiên bản làm lại của Hàn Quốc, tôi bắt đầu tự hỏi rằng nếu chuyện này xảy ra ở Hàn Quốc thì phải làm sao. Đó là lúc tôi bắt đầu phát triển câu chuyện".

Trong phim, ký sinh trùng Heidi hoàn toàn vượt qua ý thức của nhân vật Su In. Tuy nhiên, trong bộ truyện tranh gốc, nhân vật chính lại có thể giao tiếp và tương tác với ký sinh trùng trên cánh tay. Với Jeon So Nee, nữ diễn viên tỏ ra vô cùng phấn khích khi đóng cùng lúc hai vai Su In và Heidi. Bất chấp sự phức tạp của việc khắc hoạ đồng thời nhân vật con người và ký sinh trùng, ngôi sao đang lên lại thích thú với phần nội dung phim khác biệt so với bản gốc.

"Tôi không nghĩ bạn có thể đáp ứng bất kỳ kỳ vọng nào 100%. Vì vậy, tôi rất vui vì đây là một câu chuyện mới. Thay vì chỉ miêu tả cùng một câu chuyện dưới góc độ khác biệt, mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn nếu bối cảnh được thay đổi, cho phép chúng tôi tự thêm màu sắc của riêng mình", Jeon So Nee chia sẻ.

(Ảnh: Netflix)

Ngoài những pha hành động miêu tả những ký sinh trùng xuất hiện từ cơ thể con người cùng cuộc chiến không ngừng nghỉ của đội đặc nhiệm The Grey, loạt phim còn gói gọn với một thông điệp triết học sâu sắc về sự cùng tồn tại của cộng đồng.

"Tôi đã đưa vào một thông điệp về tầm quan trọng của việc cùng tồn tại và cùng liên kết của mọi sinh vật", đạo diễn khẳng định, "Tôi hiểu thuật ngữ ký sinh trùng là đại diện cho sự phụ thuộc. Vì vậy, tôi muốn tạo ra một câu chuyện trong đó Heidi dựa vào Su In, cuối cùng họ cùng tồn tại với nhau".

Bộ phim kết thúc với sự xuất hiện bất ngờ của khách mời Shota Sometani - người thủ vai chính trong bộ phim chuyển thể Parasyte phiên bản Nhật Bản. Sự xuất hiện này khiến khán giả phấn khích và hy vọng vào phần 2 của series phim. Bản thân đạo diễn cũng tiết lộ ông đã có kế hoạch cho phần tiếp theo, tuy nhiên việc sản xuất vẫn chưa được ấn định.

"Tôi đã có ý tưởng cho những gì xảy ra sau đó. Tôi có thể nói với bạn rằng Shinichi (nhân vật trong phiên bản Nhật Bản) sẽ xuất hiện nếu có phần 2. Tôi đã viết một kịch bản cho phần 2 và giải thích bối cảnh cho cậu ấy", đạo diễn nói thêm.