Khả Như giận dỗi vì bị Lê Dương Bảo Lâm hỏi xoáy

Được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích sau loạt chương trình hẹn hò, ba cặp đôi Vũ Thịnh - Fanny, Otis - Thảo Trang và MinT - Hannie sẽ mang làn gió của sự ngọt ngào đến với sân khấu Đoán Đại Đi. Góp mặt ở tập 5, các chàng trai, cô gái sẽ cùng nhau giải mã chuỗi emoji để khám phá những bài hát về một chủ đề không bao giờ cũ trong âm nhạc: Sắc màu tình yêu.



Từ trái sang: Thảo Trang, Otis, MinT, Hannie, Fanny và Vũ Thịnh

Đề tài tình yêu lại mang đến cơ hội để Lê Dương Bảo Lâm "hỏi xoáy đáp xoay" về chuyện tình cảm của đàn chị Khả Như. Nam MC bày tỏ: "Em tức chị á chị Như. Sao có tuổi rồi mà chưa lấy chồng? Hôm nay chương trình về tình yêu, ai cũng có đôi có cặp mà sao chị vẫn chưa chịu có người yêu đi?". Câu hỏi bất ngờ của Dương Lâm khiến Khả Như đứng hình, thậm chí cô nàng còn ra vẻ giận dỗi.



Bộ đội MC luôn mang đến những mảng miếng thú vị cho chương trình

Tuy nhiên độ hiểu nhau của hai nghệ sĩ cũng tăng tỷ lệ thuận với số lần hợp tác làm việc cùng nhau. Đến giờ thì Khả Như đã "bật chế độ" làm ngơ trước những lần châm chọc của Dương Lâm. Nữ MC chia sẻ: "Khả Như chỉ đùa thôi. Hôm nay bước ra sân khấu là Khả Như cảm nhận được hương vị tình yêu ngập tràn rồi. Sự hạnh phúc của mọi người cũng làm mình vui và hạnh phúc lây".



Fanny và Vũ Thịnh thực hiện thử thách tại vòng 3 - Nhảy Đại Đi

Tham gia tập 5, bên cạnh nhiệm vụ chinh phục những thử thách từ chương trình, 6 người chơi còn thi nhau phát "cẩu lương" khiến hai MC không khỏi ghen tị. Thế nhưng để tìm được hạnh phúc như hiện tại, các cặp đôi cũng phải trải qua không ít chông gai. Vũ Thịnh và Fanny chia sẻ từng có 2 năm yêu nhau nhưng không công khai nên có nhiều vấn đề xảy ra. Những áp lực từ nhiều phía đã khiến cả hai chia tay trong nuối tiếc và quyết định giữ mối quan hệ là bạn bè. Fanny tiết lộ: "Sau 1 năm làm bạn thân, hai đứa em nhận ra mình sợ mất nhau và từ đó tìm cách tỏ tình để yêu lại từ đầu. Tính đến nay, tụi em đã quen nhau được 4 năm rồi".



Màn kết hợp giữa các khách mời tại vòng 2 - Hát Đại Đi

Dù mới kết đôi hay đã có thời gian dài bên nhau, những thử thách từ Đoán Đại Đi sẽ giúp người chơi đo mức độ hiểu ý đồng đội. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười sẽ được hai MC tinh nghịch đưa ra cho các cặp đôi. Liệu tình yêu có giúp các chàng trai, cô gái chinh phục những đề bài của Đoán Đại Đi?