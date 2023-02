Khả Ngân từng hỏi Thanh Sơn chuyện kết hôn, có thái độ "lạ" khi nói về phim giả tình thật

Chiều 23/2, Khả Ngân gây chú ý khi xuất hiện tình tứ bên bạn diễn Thanh Sơn ở họp báo phim Gia đình mình vui bất thình lình. Như tiếp nối mối duyên của Hải Đăng - Tuệ Nhi sau 11 tháng 5 ngày, trong dự án mới, họ vào vai vợ chồng.

Khả Ngân từng "tham khảo" kinh nghiệm kết hôn của Thanh Sơn

Lần đầu tiên vào vai phụ nữ đã kết hôn, Khả Ngân không tránh khỏi lo lắng và áp lực. Cô cũng đã tham khảo kinh nghiệm của những đồng nghiệp trong đoàn phim. Khi được hỏi có tham khảo kinh nghiệm của Thanh Sơn hay không, khi anh cũng từng là người đàn ông có gia đình, Khả Ngân thoải mái chia sẻ: "Em có hỏi là anh ơi lúc mới cưới thì nó như thế nào, xong anh nói là 'chuyện hồi xưa là chuyện hồi xưa, chuyện giờ là chuyện bây giờ'. Anh cũng nói ở ngoài nó khác, còn chuyện trong phim nó khác".

Thanh Sơn - Khả Ngân là tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong họp báo phim "Gia đình mình vui bất thình lình"

Chia sẻ về việc lần 2 tái ngộ bạn diễn, Khả Ngân tâm sự đầu tiên, khi cô nhận vai Trâm Anh - cô chủ studio váy cưới ở Gia đình mình vui bất thình lình, Khả Ngân không hề biết bạn diễn nam của mình là ai. Lúc nữ diễn viên hỏi ê kíp thì nhận được câu trả lời là "bí mật". Đến khi biết đối tác là Thanh Sơn, nữ diễn viên không khỏi bất ngờ.

Việc được diễn chung với "người cũ", theo Khả Ngân vừa là thuận lợi vừa là khó khăn. Thuận lợi ở chỗ cả hai đã hiểu và dễ bắt nhịp với nhau, nhưng khó khăn là làm sao có thể thoát vai Nhi - Đăng, có thể diễn ra "chất hôn nhân" chứ không phải kiểu tình yêu thanh xuân, tuổi trẻ.

Khả Ngân bị ê kíp giấu nhẹm chuyện bạn diễn của cô chính là Thanh Sơn trong lần thứ 2 Bắc tiến

"Mỗi lần diễn chung với nhau em đều quay ra nói với anh Sơn thẳng thừng là, anh ơi đừng là Hải Đăng - Tuệ Nhi nhé. Nhiều khi đạo diễn cũng quên, gọi Nhi ơi, em lập tức phải chỉnh lại: 'Không anh, Trâm Anh nhé!'" - Khả Ngân chia sẻ.

Khi nói về chuyện được khán giả đẩy thuyền từ 11 tháng 5 ngày, Khả Ngân nói thời điểm đó cô cũng bất ngờ vì khán giả ghép cặp Hải Đăng - Tuệ Nhi ở giai đoạn cả hai còn ghét nhau trong phim. Khoảng thời gian đó, cả cô và Thanh Sơn đều áp lực vì nghĩ rằng lỡ như sau này họ không đóng với nhau nữa mà hợp tác với các bạn diễn khác thì cả hai liệu có thể vượt qua cái bóng của Đăng - Nhi hay không.

Khả Ngân chia sẻ cô đã béo ra, không còn "gầy nhẳng" như Tuệ Nhi trong "11 tháng 5 ngày"

"Thanh Sơn là bạn diễn ăn ý nhất!"

Khi được hỏi có muốn hợp tác với Thanh Sơn trong nhiều dự án nữa, xây dựng thương hiệu "người tình màn ảnh" của cả hai thì Khả Ngân bày tỏ: "Nếu hai anh em có thể đồng hành với nhau trong nhiều dự án thì em nghĩ là OK vì em và anh Sơn đều "máu lửa". Cho đến thời điểm này, cũng có thể nói anh Sơn là bạn diễn ăn ý nhất của em.

Do là cả hai biết nhịp diễn của nhau, hơn nữa trên phim trường hai anh em cũng hay chia sẻ. Em được cái là em thẳng tưng à, em sẵn sàng nói 'anh anh ơi đừng có như vậy em diễn không được, không có dô'... Kiểu như là mình có thể nói thẳng ra được chứ không hề sợ này sợ kia.

Anh Sơn là người đầu tiên mà em chia sẻ những khó khăn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt luôn, chứ không phải kiểu 'Hello anh, how are you?', không phải kiểu như vậy! Với anh Sơn, em sẽ không hề giả lả mà em sẽ huỵch toẹt ra: 'Anh ơi em đang thấy khó khăn, bây giờ mình phải làm thế nào?'. Em nghĩ chính vì sự thẳng thắn đó nên hai anh em mới thân thiết với nhau nhiều hơn".

Khả Ngân khẳng định Thanh Sơn là bạn diễn ăn ý nhất của mình tính tới hiện tại

Khả Ngân nói gì khi được hỏi yêu hay không yêu Thanh Sơn?

Nói về việc được Thanh Sơn đưa về nhà chơi ở thời điểm 11 tháng 5 ngày đang phát sóng, Khả Ngân giải thích: "Đợt trước là em về, anh Sơn bảo là bà và bố mẹ ở nhà muốn mời qua, thứ nhất là vì em có một mình ngoài này thôi, xong cả nhà ai cũng xót rồi mới nói qua ăn cơm để bù đắp, thứ hai là tại đợt đó em cũng mới ốm xong nữa, vậy thì qua thôi chứ có gì đâu!".

Khả Ngân cũng thừa nhận, Thanh Sơn là người hay dẫn mình đi ăn, đi chơi khi ra Hà Nội: "Hai anh em nói chung cũng có đi ăn, em nói em thèm này thèm kia thì đâu phải ai cũng rảnh đâu. Chỉ có anh Sơn thì do là bạn diễn, lại là người đồng hành cùng nhau nên thôi, anh ấy chiều".

Khả Ngân là "tình màn ảnh" duy nhất từng được Thanh Sơn mời đến nhà chơi

Khi được hỏi có ngại không khi suốt ngày bị hỏi chuyện phim giả tình thật với Thanh Sơn, Khả Ngân nói: "Em không biết phải dùng từ nào, nhưng mỗi lần mọi người hỏi câu đó thì em chỉ cảm thấy mắc cười thôi, còn anh ấy bối rối thì để lát em ra hỏi anh ấy tại sao...".

Tuy nhiên khi được yêu cầu khẳng định yêu hay không yêu Thanh Sơn, Khả Ngân lại khá lập lờ. Nữ diễn viên nói: "Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời, em đâu có biết!", sau đó phá lên cười.

Khả Ngân bên cạnh Kiều Anh và Lan Phương, 2 nữ diễn viên vào vai chị dâu của cô trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình"

Ảnh: FBNV