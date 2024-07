Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Môn Vật lí giảm số lượng thí sinh đạt điểm 10

Bộ GD&ĐT cho biết, trong tổng số thí sinh dự thi môn Vật lí, có 11 thí sinh bị điểm 0 và 55 thí sinh đạt điểm 10 (giảm 15 thí sinh so với năm 2023). Số thí sinh đạt được nhiều nhất là 8 điểm, cao hơn 0,5 điểm so với năm 2023. Số thí sinh có điểm dưới 5 chiếm trên 16% (trên 56 nghìn thí sinh), cao hơn khoảng 2% so với năm trước.

Số thí sinh bị điểm 1 là 56 em, chiếm 0,016%, cao hơn gấp đôi năm 2023.

Điểm trung vị năm nay là 7,0, cao hơn 0,25 điểm so với năm trước. Điểm trung bình là 6,67 điểm.

Phổ điểm như sau: