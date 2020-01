Kết quả Grammy 2020: Billie Eilish "vượt mặt" Taylor Swift, Ariana Grande mặc lồng lộn lại trắng tay cay đắng

Lễ trao giải Grammy lần thứ 62 vừa kết thúc cách đây không lâu, Billie Eilish - nữ ca sĩ sinh năm 2001 đã có màn thắng cực đậm khi xuất sắc giành trọn 4/4 đề cử nằm trong Big Four gồm: Record of The Year (Bản thu âm của năm) và Song of The Year (Ca khúc của năm), dành cho ca khúc Bad guy, Album of The Year (Album của năm) cho When we fall asleep, where do we go? và Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất).

Theo đó, Big Four là 4 giải thưởng quan trọng nhất theo truyền thống của đêm trao giải Grammy cũng là 4 giải thưởng được khán giả toàn thế giới trông chờ nhất.

Billie Eilish ôm trọn 4 cúp lớn tại Grammy 2020.

Đặc biệt ở hạng mục Ca khúc của năm, Billie Eilish cũng đã xuất sắc vượt qua hàng loạt cái tên đình đám trong danh sách như Always Remember Us This Way (Lady Gaga), Norman F--king Rockwell (Lana Del Rey), Hard Place (H.E.R), Lover (Taylor Swift) để mang về chiến thắng đầy ngoạn mục.

Billie Eilish xúc động khi nhận được giải thưởng Ca khúc của năm với Bad Guy.

Ariana Grande mặc dù váy áo lồng lộn đến lễ trao giải và chiêu đãi khán giả hàng loạt ca khúc đình đám được phát hành trong năm 2019, tuy nhiên cô nàng lại ra về tay trắng, dù có đến 5 đề cử tại Grammy lần thứ 62.

Ariana Grande ra về trắng tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Đáng tiếc không kém gì Ariana Grande, Taylor Swift cũng có 3 đề cử nhưng không thắng bất kì giải thưởng nào, Lana Del Rey lần đầu xuất hiện trong đề cử Grammy với album Norman F--king Rockwell, nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn nhưng cũng ra về tay trắng.

Lana Del Rey trắng tay tại Grammy 2020.