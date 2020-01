Grammy 2020: Camila Cabello ôm bố òa khóc, Ariana Grande mang cả giường ngủ "siêu to khổng lồ" lên sân khấu

Sau bao chờ đón, lễ trao giải Grammy 2020 lần thứ 62 đang được diễn ra với sự xuất hiện của dàn sao đình đám.

Lễ trao giải năm nay quy tụ dàn sao gồm Ariana Grande, BTS, Lady Gaga, Billie Eilish, Lana Del Rey, vợ chồng Nick Jonas và Hoa hậu Priyanka Chopra, vợ chồng Joe Jonas và Sophie Turner. Sau màn đổ bộ ở thảm đỏ lễ trao giải, các tiết mục biểu diễn của dàn nghệ sĩ nhận được sự quan tâm của khán giả.

Đặc biệt, trong số những tiết mục mở màn, Camila Cabello đã mang đến phần trình diễn khiến nhiều người không khỏi xúc động khi thể hiện ca khúc First Man, được phát hành hồi tháng 12/2019 dành tặng cho bố của mình.

Kết thúc màn trình diễn, Camila Cabello tiến xuống dưới sân khấu, ôm chầm lấy bố của mình và cả hai đều khóc vì không giấu được sự hạnh phúc.

Camila Cabello trình diễn First Man tại Grammy 2020

Bố của Camila Cabello bật khóc khi được con gái dành tặng ca khúc đầy ý nghĩa tại lễ trai giải Grammy 2020.

Cả hai bố con Camila Cabello ôm nhau khóc tại lễ trao giải.



Sau màn trình diễn đầy cảm xúc của Camila Cabello, Ariana Grande đã khuấy động lễ trao giải bằng loạt hit đình đám được phát hành trong năm 2019 gồm: Imagine, 7 Rings, Thank U, Next. Thậm chí, cô nàng còn mang hẳn một chiếc giường "siêu to khổng lồ" để quẩy cùng dàn vũ công drag queen, khiến sân khấu Grammy 2020 không khỏi "bùng nổ".

Ariana Grande biểu diễn Imagine, 7 Rings, Thank U, Next tại Grammy 2020

Giọng ca sinh năm 1993 mang hẳn chiếc giường "siêu to khổng lồ" lên sân khấu Grammy 2020.

Hiện tại, lễ trao giải Grammy 2020 vẫn đang được diễn ra và các giải thưởng đã bắt đầu trao cho những cái tên xuất sắc nhất.