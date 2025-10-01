Kết hôn 9 tháng, cặp vợ chồng "đường ai nấy đi" vì "chó và mèo cưng không thể hòa thuận"

VnExpress cho biết, một tòa án gia đình tại thành phố Bhopal, miền trung Ấn Độ vừa giải quyết vụ án bất thường về hôn nhân khi cặp đôi mới kết hôn 9 tháng đã ly hôn vì chó và mèo cưng của họ không thể hòa thuận, theo India Today.

Theo hồ sơ tòa án, cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2024. Người chồng là chuyên gia công nghệ thông tin làm việc tại nhà, vợ làm kinh doanh, ban đầu gắn bó với nhau vì tình yêu dành cho động vật. Nhưng điều từng gắn kết họ giờ đây lại trở thành điểm tranh chấp trung tâm.

Trong các buổi hòa giải tại tòa án, người vợ cáo buộc con chó của chồng liên tục quấy rối và thậm chí tấn công con mèo của cô, gây lo lắng. Cô mô tả tình hình "không thể chịu đựng được".

Theo người vợ, con chó "liên tục sủa vào con mèo làm nó sợ hãi và căng thẳng, đôi khi thậm chí không chịu ăn", India Today đưa tin.

Người vợ cáo buộc con chó của chồng liên tục quấy rối và thậm chí tấn công con mèo của cô. Ảnh minh họa: India Today.

Người chồng phản bác, nói trước khi kết hôn đã thỏa thuận vợ sẽ không mang theo thú cưng về nhà chồng. "Mặc dù vậy, cô ấy vẫn mang con mèo của mình từ nhà bố mẹ cô ấy đến", anh nói và cho biết thêm con mèo hiện vẫn lảng vảng gần bể cá của gia đình và gây thêm rắc rối.

Người chồng nói con mèo cũng "nhiều lần trở nên hung dữ với con chó".

Mọi nỗ lực hòa giải đều thất bại. Cả hai gia đình đều can thiệp và nhiều buổi tư vấn, hòa giải đã được tổ chức tại tòa án. Nhưng hai vợ chồng thà ly hôn chứ không bỏ rơi thú cưng.

"Chúng tôi đã cố gắng tư vấn cho cặp đôi này nhiều lần, nhưng người vợ không từ bỏ con mèo của mình", thẩm phán phụ trách vụ án cho biết.

Cuối cùng, cả hai đành xin ly hôn với lý do nghe rất văn minh "khác biệt không thể dung hòa".

Theo báo Tuổi trẻ, một chuyên gia tâm lý gia đình bình luận: "Nhiều người tìm sự đồng cảm nơi thú cưng, thậm chí đặt chúng cao hơn mối quan hệ con người. Khi cả hai không chịu nhường, hôn nhân kiểu này tất yếu đổ vỡ. Đây cũng là xu hướng đáng lo, khi người ta nghĩ thú cưng có thể thay thế cho tình cảm con người".

Tòa án cũng ghi nhận đây là một vụ ly hôn "khó đỡ" và phản ánh thực trạng xã hội ngày càng có nhiều người phụ thuộc cảm xúc vào vật nuôi, trong khi sự kết nối giữa con người với nhau lại mong manh dần.

Sự việc lập tức gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng cười nghiêng ngả, đồng thời rút ra kết luận đầy bi hài: "Chó mèo không hợp thì thôi, chứ cưới nhau về mà ngủ quay lưng thì cũng tan vỡ thôi".