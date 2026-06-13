KẾT DUYÊN SÁNG TẠO 2026: Hà Nội khởi động Chương trình Phát triển Thủ công Đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề

Kết Duyên Sáng Tạo là một sáng kiến thuộc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, được triển khai bởi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hanoi Grapevine cùng các doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng sáng tạo thủ đô.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và hiện thực hóa các cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Thủ công và Thiết kế.

Với khoảng 1.350 làng có nghề và hơn 300 làng nghề được công nhận, Hà Nội sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa đặc biệt, đồng thời, đặt ra yêu cầu tìm kiếm những mô hình kết nối mới để các giá trị thủ công truyền thống tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại. Từ thực tiễn đó, Chương trình Kết Duyên Sáng Tạo được xây dựng nhằm hình thành một cơ chế hợp tác bền vững giữa các chủ thể sáng tạo, giúp các giá trị thủ công truyền thống tiếp tục được phát triển trong đời sống hôm nay.

Chợ Phiên Kết Duyên Sáng Tạo: Điểm khởi đầu của hành trình đồng sáng tạo

Chương trình Kết Duyên Sáng Tạo được chính thức khởi động với sự kiện Chợ Phiên Kết Duyên Sáng Tạo diễn ra vào các ngày 13–14/6/2026 tại Vincom Mega Mall Royal City, với sự tham gia của Hà Nội.M Complex cùng các đối tác Vincom Retail và Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Điểm nhấn khác biệt của Chợ Phiên Kết Duyên Sáng Tạo là được thiết kế như một không gian gặp gỡ và đồng sáng tạo, nơi các làng nghề truyền thống giới thiệu kỹ thuật, chất liệu và sản phẩm đặc trưng tới cộng đồng nhà thiết kế, nghệ sĩ và người làm sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội hợp tác; đồng thời mở ra những cuộc đối thoại mới giữa tri thức nghề truyền thống và tư duy thiết kế đương đại.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghề, pitching ý tưởng, ghép cặp sáng tạo, workshop và tọa đàm chuyên đề, chương trình tạo điều kiện để các bên tìm thấy những cơ hội hợp tác thực chất, hướng tới phát triển các sản phẩm mới từ di sản thủ công Việt Nam.

Trong lời phát biểu khai mạc, TS. KTS. Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng chia sẻ rằng: "Hầu như ai cũng từng thấm sâu cốt cách người Việt qua những bức tranh hàng trống, từng nâng niu chiếc bình gốm ảo diệu để nhớ về những giọt mồ hôi thấm đẫm; cầm những chiếc giỏ mây tre đan vén khéo léo từ bàn tay người lành nghề; ngả mình mát mẻ trên những chiếc chiếu hoa bền đẹp; thướt tha trong những tà lụa tơ tằm rời rợi.v.v.. mới càng thấy thấm đẫm giá trị cao quý về văn hóa vùng đất Thăng long, Đông đô, Hà Nội!

Với chúng tôi, những người ở Hội KTS VN, Tạp chí KTVN được tham gia "se duyên" cho mối tương giao này, luôn tin tưởng và chờ đợi những sự đồng thanh làm nên những đột phá sáng tạo mớ nảy nở và đơm hoa kết trái!

Vậy là, sáng kiến về Mô hình chợ phiên này, nơi sự kết nối sẻ chia cùng nhau nâng cánh cho truyền thống, bản sắc bền vững bay vào tương lai đã làm đúng nhiệm vụ mà nó mong muốn: Gọi mời tụ hội một nơi với tinh thần tự nguyện, tự do, để trao đổi kiến thức kinh nghiệm như là sản vật của công nghiệp văn hóa! Để từ đó kết nối kịp thời, bền chặt cho tương lai! Sản phẩm làng nghề rạng rỡ! Con người làng nghề rạng rỡ! Người nghệ sĩ, sáng tạo rạng rỡ góp phần cho đất nước rạng rỡ!".

Ba điểm nhấn chính của Chợ Phiên Kết Duyên Sáng Tạo gồm:

Mời Trầu & Giao Duyên

Đây là hoạt động trung tâm của chương trình, với các phiên kết nối trực tiếp giữa nghệ nhân và nhà thiết kế. Thông qua hình thức “Mời Trầu” và “Giao Duyên”, các bên sẽ có cơ hội giới thiệu chất liệu, kỹ thuật, ý tưởng và nhu cầu hợp tác, từ đó hình thành các nhóm đồng sáng tạo phát triển sản phẩm mới.

Tổ hợp Kẻ Chợ Sáng Tạo

Không gian hội chợ và trải nghiệm sáng tạo quy tụ nghệ nhân, làng nghề, thương hiệu thiết kế, sinh viên và các tổ chức sáng tạo.

Công chúng có cơ hội khám phá sản phẩm thủ công, gặp gỡ nghệ nhân, trải nghiệm workshop thực hành, tìm hiểu các chất liệu truyền thống và tiếp cận những dự án thiết kế đương đại lấy cảm hứng từ di sản Việt Nam.

Tọa đàm “Tái tưởng tượng Quà lưu niệm Việt Nam”

Diễn ra vào 15h00 ngày 13/6/2026, tọa đàm quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực di sản, thiết kế, thủ công mỹ nghệ và công nghiệp văn hóa để cùng thảo luận về tương lai của quà lưu niệm Việt Nam.

Từ câu hỏi “Một vật phẩm nhỏ có thể kể câu chuyện gì về một quốc gia?”, tọa đàm mở ra những trao đổi về tính đại diện văn hóa, kể chuyện sản phẩm, thiết kế quà lưu niệm và cơ hội phát triển các sản phẩm sáng tạo từ di sản trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Kết Duyên Sáng Tạo: Thử nghiệm một mô hình hợp tác mới

Là chương trình mở màn của chiến dịch, Kết Duyên Sáng Tạo được triển khai bởi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam, phối hợp cùng Hanoi Grapevine, M Complex cùng các đối tác Vincom Retail và Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Khác với các hoạt động xúc tiến thương mại hay hội chợ làng nghề thông thường, Kết Duyên Sáng Tạo được thiết kế như một mô hình thử nghiệm nhằm tạo ra các mối quan hệ hợp tác dài hạn giữa nghệ nhân, làng nghề với nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo.

Trong mô hình này, nghệ nhân không chỉ là người giới thiệu sản phẩm, hay trình diễn kỹ thuật nghề, mà trở thành đối tác sáng tạo ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng. Nhà thiết kế không chỉ tiếp cận chất liệu truyền thống như nguồn cảm hứng, mà có cơ hội làm việc trực tiếp với những người đang nắm giữ tri thức nghề để cùng phát triển sản phẩm mới.

Thông qua quá trình đó, chương trình hướng tới việc tạo ra những sản phẩm mang giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam, đồng thời có khả năng tiếp cận thị trường đương đại.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức chính thức phát động Open Call mời cộng đồng sáng tạo tham gia Chương trình Phát triển Thủ công Đương đại trên nền tảng Di sản Làng nghề nhằm xây dựng một hệ sinh thái kết nối bền vững giữa nghệ nhân làng nghề truyền thống, nhà thiết kế đương đại, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cơ quan quản lý – Hướng tới phát triển ngành thiết kế thủ công đương đại Việt Nam trên nền tảng di sản, đảm bảo giá trị văn hoá, lợi ích kinh tế và sự tôn trọng đối với tri thức truyền thống.

Từ các hồ sơ đăng ký, Ban Điều phối sẽ lựa chọn các dự án có tính khả thi cao để hỗ trợ triển khai. Mỗi dự án được lựa chọn sẽ nhận kinh phí hỗ trợ phát triển sản phẩm, chương trình đồng hành chuyên môn kéo dài bốn tháng, hỗ trợ truyền thông, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và nhà mua hàng, đồng thời có cơ hội giới thiệu sản phẩm tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Toàn bộ quá trình hợp tác được xây dựng trên các nguyên tắc tôn trọng sở hữu trí tuệ, chia sẻ lợi ích công bằng, chuyển giao tri thức bền vững và phát triển sản xuất có trách nhiệm.