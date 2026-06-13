Tuần mới (15/6-21/6): 12 con giáp mặc đúng sắc áo này, tiền vào ào ào, lộc gõ cửa liên tục

Bước sang tuần mới từ 15/6 đến 21/6, không khí giữa tháng Sáu mang theo nhiều chuyển động trong công việc, tài chính và các mối quan hệ. Việc chọn đúng sắc áo, đúng tone phụ kiện không phải là chuyện mê tín mơ hồ, mà là cách để mỗi con giáp tự tạo cho mình một tâm thế tươi mới, tự tin và sẵn sàng đón nhận những cơ hội nho nhỏ vẫn lặng lẽ gõ cửa giữa nhịp sống thường nhật.

Tý, Sửu, Dần, Mão: Bốn con giáp mở màn tuần mới bằng sắc gì?

Tuổi Tý vốn thuộc hành Thủy, tuần này nên ưu tiên các tông xanh dương đậm, xanh navy và đen tuyền. Đây không chỉ là gam màu hợp mệnh mà còn giúp người tuổi Tý trông chín chắn, đáng tin hơn trong các cuộc gặp công việc. Khi cần đàm phán hay chốt một hợp đồng nhỏ, một chiếc áo sơ mi xanh navy nhã nhặn sẽ là điểm cộng âm thầm mà chính bản thân cũng không ngờ tới.

Tuổi Sửu thuộc hành Thổ, hợp với sắc vàng đất, nâu cà phê và be sữa. Đây là tuần mà người tuổi Sửu nên giảm bớt những món đồ quá rực rỡ, thay vào đó là tone trầm ấm để giữ cho tinh thần điềm tĩnh. Khi đầu óc lắng lại, các quyết định liên quan đến tiền bạc cũng sáng suốt hơn hẳn, tránh được những khoản chi cảm tính.

Tuổi Dần thuộc Mộc, sắc xanh lá, xanh rêu hay xanh ngọc bích là lựa chọn lý tưởng cho tuần mới. Người tuổi Dần thường mạnh mẽ, quyết liệt, nên việc khoác lên mình tông xanh dịu sẽ tiết chế bớt phần nóng nảy, đồng thời mở ra những cuộc trò chuyện hợp tác bất ngờ với đồng nghiệp lâu năm.

Tuổi Mão cũng thuộc Mộc, nhưng nét tính cách mềm mại hơn nên hợp với xanh pastel, xanh mint hoặc xanh olive. Một chiếc váy hoặc áo blouse sắc xanh nhạt sẽ giúp người tuổi Mão thu hút thiện cảm từ đồng nghiệp và đối tác, biến những cuộc gặp tưởng chừng căng thẳng thành dịp gắn kết bền chặt hơn.

Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi: Gọi vận may bằng sắc nóng và sắc ấm

Tuổi Thìn thuộc Thổ, tuần này hợp với vàng nghệ, vàng cam đất và nâu đồng. Đây là gam màu mang năng lượng vững vàng, giúp người tuổi Thìn dồn tâm trí vào những dự án dài hạn. Nếu đang ấp ủ kế hoạch khởi nghiệp hay mở rộng công việc, hãy thử diện một bộ đồ tông ấm khi gặp cố vấn, vận may có thể đến từ chính cuộc trò chuyện đó.

Tuổi Tỵ thuộc Hỏa, sắc đỏ tươi, hồng cam và cam đất là những gợi ý sáng giá. Người tuổi Tỵ vốn tinh tế, biết cách phối đồ, vì vậy chỉ cần một điểm nhấn nhỏ như khăn lụa đỏ, son môi hồng cam hay đôi giày màu cam cháy cũng đủ làm bừng lên vẻ rạng rỡ, hút trọn ánh nhìn nơi công sở.

Tuổi Ngọ cùng hành Hỏa, hợp với đỏ thẫm, tím Huế và hồng đào. Đây là tuần mà người tuổi Ngọ nên mạnh dạn thử những gam màu mình từng e ngại. Sự thay đổi nhỏ trong tủ đồ có khi mở ra một bước ngoặt trong sự nghiệp, đặc biệt với những ai đang chờ tin tức về vị trí mới hoặc cơ hội thăng tiến.

Tuổi Mùi thuộc Thổ, hợp tone vàng kem, nâu nhạt và be hồng. Người tuổi Mùi tính tình hiền hòa, hợp với những gam màu dịu mắt, không phô trương. Diện tone trầm ấm trong tuần này, người tuổi Mùi sẽ thấy mình bình tâm hơn, các mối quan hệ gia đình cũng êm xuôi đáng kể, ít va chạm nhỏ nhặt.

Thân, Dậu, Tuất, Hợi: Khép lại tuần mới bằng sắc áo gọi tài, gọi lộc

Tuổi Thân thuộc Kim, sắc trắng, ghi xám và ánh bạc là lựa chọn không thể bỏ qua. Một chiếc sơ mi trắng tinh tươm hoặc bộ vest xám tro sẽ giúp người tuổi Thân toát lên vẻ chuyên nghiệp, dễ tạo thiện cảm trong các buổi họp quan trọng đầu tuần. Khoản thu nhập ngoài lương cũng có dấu hiệu khởi sắc nếu chịu khó chỉn chu.

Tuổi Dậu cũng thuộc Kim, hợp với trắng ngà, bạc và vàng champagne. Đây là tuần mà người tuổi Dậu nên đầu tư cho ngoại hình một chút, chăm chút từ kiểu tóc đến phụ kiện. Khi bản thân chỉn chu, cơ hội cũng tự khắc tìm đến gần hơn, đặc biệt là những lời mời cộng tác mang lại thu nhập kha khá.

Tuổi Tuất thuộc Thổ, sắc nâu, vàng nghệ và đỏ gạch là gợi ý hài hòa cho tuần mới. Người tuổi Tuất sống tình cảm, hợp với những gam màu ấm áp, gợi cảm giác gần gũi. Một chiếc áo nâu trầm khi đi cà phê cuối tuần có thể vô tình mở ra một cuộc gặp gỡ thú vị, biết đâu lại là quý nhân hỗ trợ về sau.

Tuổi Hợi thuộc Thủy, hợp xanh biển, xanh than và đen. Đây là tuần người tuổi Hợi nên giữ cho bản thân vẻ điềm đạm, ít phô trương. Càng giản dị, càng dễ thu hút những cơ hội tài chính bất ngờ, đặc biệt là trong những lĩnh vực liên quan đến đầu tư nhỏ hoặc tích lũy đều đặn.

Chọn màu áo theo con giáp không có nghĩa là phải thay toàn bộ tủ đồ. Đôi khi chỉ cần một điểm nhấn như chiếc khăn quàng, sợi dây chuyền, đôi giày hay thậm chí lớp son môi cũng đã đủ tạo cảm giác đúng tone. Quan trọng hơn cả vẫn là tâm thế chủ động, sự chỉn chu và thái độ chân thành mỗi khi bước ra khỏi nhà. Khi tự tin, người ta luôn rực rỡ hơn bất kỳ sắc áo nào, và đó mới là thứ vận may không bao giờ phai theo tuần tháng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.