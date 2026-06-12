Tử vi tuần mới (15/6 - 21/6): 3 chòm sao được Thần Tài "chọn mặt gửi vàng", công việc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh

Bước vào quãng thời gian từ 15/6 đến 21/6, dòng năng lượng vũ trụ có sự xáo trộn nhẹ nhưng đủ để mở ra cơ hội cho những người biết nắm bắt. Trong khi nhiều chòm sao vẫn giữ nhịp ổn định, ba cái tên dưới đây bất ngờ chạm vào quãng "vận đỏ" hiếm gặp: Làm việc hanh thông, tiền nong rủng rỉnh, các mối quan hệ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nếu bạn đang chờ một dấu hiệu để bắt đầu lại hoặc bứt tốc, có thể câu trả lời đã nằm sẵn trong tuần lễ này.

1. Kim Ngưu: Tiền vào đều như mưa rào tháng Sáu, công việc đâu ra đấy

Kim Ngưu vốn là chòm sao trầm tính, không thích phô trương, nhưng tuần này lại được vũ trụ ưu ái theo cách rất rõ ràng. Những gì bạn miệt mài gieo trồng suốt mấy tháng qua bắt đầu cho quả ngọt. Một dự án tưởng đã ngủ yên bỗng được khởi động lại, một khoản tiền tưởng đã quên bỗng quay về tài khoản, hoặc một lời đề nghị hợp tác đến đúng lúc bạn đang cần. Đặc biệt vào giữa tuần, sao tài lộc chiếu mạnh giúp Kim Ngưu có thể chốt được những thương vụ quan trọng, đàm phán suôn sẻ mà không cần dùng đến quá nhiều sức.

Về công việc, người làm văn phòng dễ được sếp tin tưởng giao việc lớn, còn dân kinh doanh tự do gặp được khách "sộp", đơn hàng đều tay. Điều đáng quý là Kim Ngưu vẫn giữ được sự điềm đạm, không vội vàng khoe khoang, nên may mắn càng bền. Lời khuyên nhỏ dành cho chòm sao này: Đừng ngại đầu tư thêm chút thời gian cho bản thân, một khoá học ngắn hay một buổi gặp gỡ đối tác cũ cũng có thể mở ra cơ hội bất ngờ.

2. Sư Tử: Tiếng nói có trọng lượng, thu nhập nhảy bậc, danh tiếng tăng đều

Tuần này là tuần "lên sóng" của Sư Tử theo đúng nghĩa đen. Bao nhiêu công sức bạn bỏ ra suốt thời gian qua giờ đã đến lúc được ghi nhận. Trong các cuộc họp, ý kiến của Sư Tử dễ được lắng nghe, đề xuất dễ được thông qua, và đôi khi chỉ một câu nói đúng lúc cũng giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên. Đối với những ai đang ấp ủ chuyển việc hoặc khởi nghiệp, đây là quãng thời gian thích hợp để mạnh dạn bước ra ánh sáng.

Về tiền bạc, Sư Tử có thể đón nhận một khoản thu nhập "ngoài luồng" như tiền thưởng, hoa hồng, hoặc thu nhập từ công việc tay trái mà bạn từng nghĩ chỉ làm cho vui. Sao Thần Tài đứng sau lưng giúp các quyết định tài chính của Sư Tử trở nên sắc bén hơn, biết rõ đâu là khoản nên chi, đâu là khoản cần giữ. Tuy nhiên, vì vận đang lên cao, Sư Tử dễ rơi vào tâm lý ăn mừng quá đà, chi tiêu thoáng tay. Nếu giữ được cái đầu lạnh, tài vận của bạn sẽ kéo dài đến tận cuối tháng.

3. Bọ Cạp: Cú lội ngược dòng ngoạn mục, tiền cũ quay về, tiền mới gõ cửa

Sau một quãng thời gian khá im ắng, Bọ Cạp sẽ thấy mọi thứ chuyển động nhanh đến bất ngờ trong tuần này. Đây vốn là chòm sao có khả năng đọc tình huống tốt, và khi vũ trụ mở cửa, Bọ Cạp tận dụng cơ hội rất nhanh. Những món nợ cũ tưởng đã "mất hút" có khả năng được trả lại, một khoản đầu tư đã đặt từ lâu bắt đầu sinh lời, hoặc bạn nhận được lời mời tham gia một dự án có giá trị cả về kinh tế lẫn danh tiếng.

Công việc của Bọ Cạp trong tuần có nhiều dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt ở mảng sáng tạo, truyền thông, kinh doanh online. Một ý tưởng nhỏ bạn từng bỏ ngỏ có thể được đánh thức và mang lại nguồn thu đáng kể. Người độc thân có thể gặp đối tác làm ăn hợp duyên, vừa kết bạn đã hợp tác được luôn. Điều Bọ Cạp cần lưu ý: Không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, hãy chọn lọc và ưu tiên những cơ hội mang lại giá trị lâu dài thay vì lợi ích trước mắt.

Vận may chưa bao giờ tự nhiên mà có, nó là phần thưởng dành cho những người đã âm thầm chuẩn bị từ trước. Khi vũ trụ trao cơ hội, điều quan trọng không phải là vội vã chộp lấy, mà là giữ được sự bình thản để chọn đúng. Tuần 15/6 đến 21/6 có thể chỉ là một bước ngoặt nhỏ, cũng có thể là khởi đầu cho một chương dài hơn, tất cả tuỳ vào cách bạn đón nhận. Tiền bạc, công danh đều quan trọng, nhưng sự an yên trong lòng mới là thứ giữ vận may ở lại lâu nhất.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.