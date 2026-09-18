Kết đắng cho ca sĩ Đ. bắt cá 2 tay đến 4 năm trời bạn gái mới phanh phui

Trong những ngày qua, showbiz Đài Loan (Trung Quốc) trở nên ồn ào với thông tin nam ca sĩ Hoàng Văn Đình (nhóm OZONE) bị tố cáo "bắt cá 2 tay". Trên mạng xã hội, 1 cô gái cho biết cô và nam ca sĩ sinh năm 2000 đã hẹn hò khoảng 4 năm, nhưng giữ kín để bảo vệ sự nghiệp của Hoàng Văn Đình. Tuy nhiên, nam ca sĩ đi khắp nơi nói mình là người độc thân, rồi cuối cùng ngoại tình với bạn diễn trong 1 dự án phim.

Sau những cáo buộc, "đôi mắt cú vọ" của netizen nhanh chóng soi ra vụ việc có liên quan đến Lâm Đình Lị (cựu thành viên nhóm nhạc AKB48 Team TP). Hoàng Văn Đình và Lâm Đình Lị vừa hoàn tất việc quay phim Siêu Anh Hùng Của Tôi hồi tháng 8 vừa qua.

Hoàng Văn Đình bị tố "bắt cá 2 tay" với bạn gái 4 năm...

... và nữ ca sĩ kiêm diễn viên Lâm Đình Lị. Ảnh: X

Công ty quản lý của nữ ca sĩ kiêm diễn viên này đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Theo công ty, Lâm Đình Lị không phải "tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ của người khác. Cô gặp Hoàng Văn Đình qua công việc và cả 2 nảy sinh tình cảm qua những tương tác bình thường. Hoàng Văn Đình đã lừa Lâm Đình Lị rằng anh vẫn độc thân. Ngay sau khi biết được sự thật, nữ nghệ sĩ sinh năm 1999 lập tức ngừng liên lạc với Hoàng Văn Đình.

Từ đây, Hoàng Văn Đình vấp phải làn sóng chỉ trích, tẩy chay trên diện rộng. Nam ca sĩ này phải viết thư tay xin lỗi trên mạng xã hội, thừa nhận chuyện lừa dối Lâm Đình Lị và làm tổn thương bạn gái ngoài ngành. Nam ca sĩ buộc phải tạm dừng tất cả các hoạt động, chỉ hoàn thành nốt những lịch trình đã ký hợp đồng.

Nam ca sĩ viết thư xin lỗi, dừng mọi hoạt động. Ảnh: X

"Tôi xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc trả lời chính thức. Tôi đã dành nhiều thời gian để suy ngẫm và tự nhìn nhận bản thân trong vài ngày qua. Trước hết, tôi muốn thành thật xin lỗi em, người đã ở bên tôi suốt 4 năm qua. Trong suốt mối quan hệ này, sự ủng hộ và tin tưởng của em đã bị tổn thương vì sự thiếu chín chắn của tôi, và đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ không bào chữa cho hành động của mình. Tôi xin lỗi.

Tôi đã không trung thực với công ty, các thành viên trong ban nhạc và tất cả những người luôn ủng hộ tôi về tình trạng mối quan hệ của mình, cũng như không xử lý đúng đắn cuộc sống riêng tư. Đây là lỗi của tôi, và tôi thực sự xin lỗi người hâm mộ, công ty và các thành viên trong ban nhạc.

Tiếp theo, tôi sẽ tuân theo sự sắp xếp của công ty, và ngoài những công việc tôi đã ký hợp đồng và phải thực hiện, tôi sẽ tạm dừng tất cả các công việc nghệ thuật biểu diễn khác bắt đầu từ hôm nay để suy ngẫm về hành động của mình. Cuối cùng, tôi xin chân thành xin lỗi một lần nữa đến những người mà tôi đã làm tổn thương, và đến tất cả những người đã thất vọng và buồn bã vì điều này" - Hoàng Văn Đình viết.

Nam ca sĩ vấp phải làn sóng chỉ trích, tẩy chay của khán giả

Hoàng Văn Đình sinh năm 2000, nổi lên từ chương trình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc Atom Boyz. Nam ca sĩ ra mắt cùng nhóm nhạc OZONE, đảm nhận vai trò nhảy chính, nổi tiếng với khả năng vũ đạo kết hợp võ thuật ấn tượng. Giữa lúc danh tiếng đang lên, Hoàng Văn Đình vướng scandal nghiêm trọng, đối diện sự quay lưng của công chúng và sự nghiệp bị lung lay dữ dội.

Ảnh: X

Hoàng Văn Đình là thành viên của nhóm nhạc OZONE. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo