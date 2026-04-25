Dấu chấm hết cho ngọc nữ showbiz 9X “bắt cá 2 tay”, khiến hai người đàn ông đấu đá tranh bằng được

Nhiều nghệ sĩ châu Á phải trả giá đắt tới mức đánh mất luôn sự nghiệp sau khi dính bê bối ngoại tình. Nữ diễn viên xứ Hàn Seo Yi An (phim Kill Me Heal Me) chính là 1 cái tên trong số đó. Từng được o bế, có bước phát triển đáng kinh ngạc trong sự nghiệp, nhưng rồi minh tinh họ Seo đã tự tay hủy hoại tiền đồ tươi sáng vì scandal “bắt cá 2 tay” chấn động dư luận 1 thời.

Seo Yi An sinh năm 1991, chính thức có vai diễn đầu tiên khi vừa tròn 21 tuổi. Chỉ sau 3 năm, nghệ sĩ họ Seo đã thành công tạo dựng cho mình chỗ đứng trong lòng công chúng và được nhiều nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng”. Giai đoạn năm 2014-2015, nữ diễn viên tất bật chạy show, nhận tới 4-5 vai diễn chỉ trong 1 năm. Việc Seo Yi An được o bế khiến nhiều đồng nghiệp tại thời điểm đó thầm ghen tỵ xen lẫn ngưỡng mộ.

Sau khi để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng qua 2 bộ phim ăn khách Kill Me Heal Me và Hotel King , nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ sớm bật lên hàng ngũ các ngôi sao tuyến đầu. Thế nhưng, đúng vào giai đoạn phát triển thuận lợi, Seo Yi An đã vướng phải scandal ngoại tình gây sốc.

Có khoảng thời gian dài nữ diễn viên được các nhà sản xuất o bế. Cô từng có cơ hội hợp tác với nhiều sao nam đình đám, và “tổng tài” Yoo Yeon Seok là 1 trong số đó. Ảnh: Naver

Nữ diễn viên sinh năm 1991 từng công khai hẹn hò cầu thủ bóng đá nổi tiếng xứ kim chi Yoon Bit Garam. Sau đó vào năm 2015, Seo Yi An nên duyên màn ảnh cùng tài tử Kim Min Su ở tác phẩm truyền hình Sweet Home Sweet Honey . Trong quá trình hợp tác, nữ nghệ sĩ họ Seo bất ngờ nảy sinh tình cảm với bạn diễn. Đáng nói, khi ấy Seo Yi An vẫn còn mặn nồng với Yoon Bit Garam. Để tiếp tục mối quan hệ sai trái, nữ diễn viên quyết định nói dối tài tử họ Kim rằng mình đã chia tay, không còn dính dáng tới nam cầu thủ kia.

Sau khi phát hiện Seo Yi An - Yoon Bit Garam vẫn còn hẹn hò, nam diễn viên Kim Min Su đã vô cùng phẫn nộ. Tài tử liền trút giận lên đầu nam cầu thủ họ Yoon bằng cách nhắn tin sỉ nhục, xúc phạm đối phương nặng nề. Yoon Bit Garam cũng không vừa, nam cầu thủ đã công khai danh tính và hành động quá khích của tài tử họ Kim lên trang cá nhân nhằm dằn mặt, hạ bệ đối phương. Cũng từ cuộc chiến này, truyền thông Hàn đã phanh phui ra chuyện Seo Yi An “bắt cá 2 tay” với Yoon Bit Garam và Kim Min Su.

Seo Yi An làm cho nam diễn viên Kim Min Su (ngoài cùng bên trái) và cầu thủ bóng đá Yoon Bit Garam đấu đá nhau tới 1 mất 1 còn trên mạng xã hội. Ảnh: Nate

Scandal chấn động khiến ngọc nữ 9X sụp đổ hoàn toàn hình tượng, bị công chúng “ném đá” dữ dội. Đến tận ngày hôm nay, Seo Yi An vẫn khóa bình luận trên trang Instagram cá nhân trước làn sóng phẫn nộ từ công chúng.

Không chỉ đánh mất niềm tin nơi khán giả, Seo Yi An còn bị các nhà sản xuất quay lưng. Từ chỗ góp mặt ở 9 tác phẩm trong giai đoạn năm 2014 - 2015, nữ diễn viên chỉ còn nhận được 5 vai diễn nhỏ từ năm 2016-2021. Đáng nói, nghệ sĩ họ Seo thất nghiệp, không tham gia bất kỳ đoàn phim nào vào các năm 2016, 2018 và 2020. Kể từ năm 2021, Seo Yi An hoàn toàn mất hút khỏi giới giải trí, không còn tham gia đóng phim cũng như xuất hiện trên các show truyền hình.

Seo Yi An hết cơ hội đóng phim vì bê bối “bắt cá 2 tay”. Ảnh: Naver

Trong giai đoạn 2014-2015, Seo Yi An khá đắt show quảng cáo khi được chọn làm gương mặt đại diện cho 1 số nhãn hàng có tên tuổi. Thế nhưng, sau vụ bê bối ngoại tình chấn động, nghệ sĩ 9X bỗng bị các nhãn hàng thanh lý hợp đồng, đồng thời không còn cơ hội hợp tác với bất kỳ thương hiệu nào kể từ đó đến nay.

Vào năm 2023, tên nữ diễn viên bỗng bị xóa khỏi trang chủ công ty quản lý High Entertainment. Cộng thêm việc Seo Yi An hoàn toàn biến mất khỏi Kbiz trong khoảng 5 năm qua, truyền thông Hàn nhận định minh tinh Kill Me Heal Me đã giải nghệ, không còn cơ hội quay lại làng giải trí sau bê bối ngoại tình chấn động.

Ngọc nữ họ Seo không còn cơ hội hoạt động trong thị trường quảng cáo. Ảnh: Nate