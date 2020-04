Choáng ngợp trước căn penthouse mới giá trị "khủng" của G-Dragon

Trang Financial News mới đây đã tiết lộ thông tin về việc trưởng nhóm BIGBANG G-Dragon vừa chuyển đến căn penthouse (căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà) mà anh mới "tậu" cho mình.

Được biết, căn hộ này nằm trong khu căn hộ cao cấp Nine One Hannam, có giá 9 tỷ won tương đương hơn 7 triệu USD (hơn 171 tỷ VNĐ), rộng khoảng 297 mét vuông. Hiện tại, Nine One Hannam đang là nơi có giá bán cao nhất tại Hàn Quốc.

Đây cũng là nơi sinh sống của rất nhiều người nổi tiếng, chính trị gia, đại diện các tập đoàn kinh tế lớn Hàn Quốc như: Bae Yong Joon, Park Soo Jin, ca sĩ nhạc trot Jang Yoon Jung, thành viên ban điều hành tập đoàn Lotte...

Tuy chỉ là ước tính nhưng những con số thống kê mà truyền thông xứ Hàn đề cập đến tài sản mà G-Dragon đang sở hữu khiến ai cũng phải choáng ngợp. Trước khi "tậu" căn penthouse mới này, G-Dragon sở hữu một căn hộ trong tòa nhà Hanwha Galleria Foret có giá trị khoảng 3 triệu USD, một căn hộ ở Mapo thuộc Seoul có giá khoảng 1,3 triệu USD, căn nhà March Rabbit ở Cheongdam - dongdong (Seoul) có ước tính gần 9 triệu USD.

