Cục An toàn thực phẩm thông báo kẹo rau KERA có chứa Sorbitol

Liên quan đến vụ kẹo rau KERA được Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog quảng cáo, ngày 19/3/2025, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm ban đầu.

Theo đó, các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm thêm một số chất và chỉ tiêu an toàn.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia báo cáo Cục An toàn thực phẩm, các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng..., đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol. Đây là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sorbitol là gì?

Theo TS.DS Nguyễn Trung Tường (Phó Chủ nhiệm Khoa Nghiên cứu thực nghiệm, Viện Y học Cổ truyền Quân đội), Sorbitol là phụ gia tạo vị ngọt, có tác dụng tạo độ bóng và giữ độ ẩm cho thực phẩm, được phép sử dụng trong thực phẩm.

Tuy nhiên ít người biết, Sorbitol có tác dụng nhuận tràng, được sử dụng để điều trị triệu chứng táo bón, khó tiêu khi người bệnh đã tăng cường vận động và điều chỉnh chế độ ăn nhưng không đạt hiệu quả. Trong thực tế có thuốc sorbitol để điều trị cho người bệnh.

Do đó Bộ Y tế đã quy định sử dụng Sorbitol trong thực phẩm cần theo nguyên tắc. Căn cứ vào những nguyên tắc đó, TS.DS Nguyễn Trung Tường nhận định:

1. Hạn chế đến mức thấp nhất lượng Sorbitol sử dụng: Tuy nhiên thực tế kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng 33,4g/100g là rất cao trong kẹo rau KERA.

2. Lượng Sorbitol sử dụng trong quá trình sản xuất phải đảm bảo không làm thay đổi bản chất của sản phẩm. Kẹo KERA chứa chủ yếu chất tạo ngọt Sorbitol, nên quảng cáo là kẹo rau củ là không đúng bản chất sản phẩm.

3. Sorbitol phải là loại đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Ở đây, chúng ta cần làm rõ về nguyên liệu Sorbitol trong kẹo KERA có đảm bảo không.

Sử dụng Sorbitol bừa bãi có thể gây ra tác dụng không mong muốn nào?

Chuyên gia cho biết, Sorbitol không thể tùy tiện sử dụng vì có thể gây ra những tác dụng phụ như:

- Đối với nội tiết và chuyển hóa: Rối loạn cân bằng nước và điện giải, nhiễm toan lactic.

- Đối với tiêu hóa: Ỉa chảy, đau bụng, nôn và buồn nôn, đặc biệt ở những người bệnh có "đại tràng kích thích" hoặc trướng bụng.

Cảnh báo khi sử dụng kẹo KERA cùng các thuốc tây y khác

Theo TS.DS Nguyễn Trung Tường, do làm tăng nhu động ruột, kẹo KERA làm giảm sự hấp thu của những thuốc khác.

Nếu dùng đồng thời với natri polystyren sulfonat (loại thuốc được sử dụng để điều trị tăng kali máu) gây nguy cơ hoại tử trực tràng, có thể gây tử vong.

Thuốc dùng chung với Lamivudin sẽ làm giảm tác dụng của lamivudin, với Droperidol làm tăng nguy cơ độc tính trên tim...

Nếu dùng quá liều, bạn có thể xuất hiện triệu chứng rối loạn nước và điện giải do dùng nhiều liều lặp lại. Xử trí bằng cách bù nước và điện giải nếu cần.

"Sorbitol có tác dụng nhuận tràng và không thể dùng bừa bãi hàng ngày. Những người đang dùng kẹo KERA nên đặc biệt chú ý vấn đề sức khoẻ. Nên tìm hiểu kỹ về sản phẩm liên quan sức khoẻ đang được người nổi tiếng quảng cáo, đọc kỹ thành phần của sản phẩm như kẹo, sữa… và hỏi chuyên gia y tế có kinh nghiệm. Nếu có vấn đề về sức khoẻ nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế", TS.DS Nguyễn Trung Tường cho hay.

Kẹo rau KERA từ quảng cáo đến sự thật chỉ là pha "treo đầu dê, bán thịt chó"

Từ những phân tích ở trên có thể thấy, những ai đang dùng hoặc cho con sử dụng kẹo rau KERA vẫn lên tiếng bênh vực sản phẩm giúp nhuận tràng, hãy coi chừng!

Mẹ bé Bắp, chị N.T (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, sau khi xuất hiện lùm xùm kẹo rau KERA, chị khá ngạc nhiên vì chị cho con mình dùng mấy tháng nay, con đi đại tiện đều đặn, dễ chịu nên khá ưng ý sản phẩm. "Có lẽ sản phẩm hợp tùy cơ địa", chị N.T "bênh vực". Bấy lâu nay, chị cứ tin đó là kẹo rau tốt thực sự, giàu chất xơ thực sự thì mới đem lại công dụng tốt đến thế. Có đâu ngờ, đó lại là công dụng của thuốc nhuận tràng trong đó.

Anh T.P (TP.HCM) thì thẳng thắn chia sẻ: "Dành cho ai chưa biết, Sorbitol là thuốc "nhuận tràng" cho nó dễ đi vệ sinh đó ạ. Thuốc của Gạo lâu lâu là cũng có cái này cho đỡ bị táo bón nên là mình có tìm hiểu sơ sơ. Ác đạn thật, thực phẩm chức năng bổ sung chất xơ, chất xơ đâu không thấy, thấy thuốc nhuận tràng cho nó dễ "đi ngoài"", bố bé Gạo bày tỏ sự bức xúc.

Kẹo rau KERA không công khai thành phần Sorbitol ngoài bao bì, chứng tỏ có sự mập mờ. Tóm lại, chiến lược quảng cáo, marketing về sản phẩm này thực chất chỉ là pha "treo đầu dê, bán thịt chó". Sản phẩm tên là viên rau nhưng hàm lượng chất xơ quá ít ỏi, nhiều đường, giờ lại phát hiện chứa Sorbitol với hàm lượng 33,4g/100g.

Đến hiện tại, sản phẩm này không còn gì để nói vì quảng cáo trá hình, đánh lừa người tiêu dùng hòng rút hầu bao nhanh nhất. Còn người tiêu dùng, nhận được gì ngoài tiền mất tật mang?

(Nguồn ảnh: Internet)