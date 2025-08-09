Một cuộc khảo sát mới công bố của YouGov vừa gây bất ngờ cho dư luận Anh khi hé lộ thành viên Hoàng gia được yêu mến nhất hiện nay và đó không phải Vương phi Kate.

Theo kết quả, Thân vương William – người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng giành vị trí số một với 74% người Anh bày tỏ cái nhìn tích cực. Vương phi Kate theo sát ngay sau với 71%, giữ vị trí á quân. Vương nữ Anne - người nổi tiếng với tinh thần tận tụy và lối sống giản dị đứng thứ ba với 70%.





Vua Charles xếp thứ tư với 59% người Anh có thiện cảm với nhà vua. Trái ngược hoàn toàn, Vương tử Andrew tiếp tục là thành viên Hoàng gia kém được ưa chuộng nhất, khi có tới 87% người dân nhìn nhận tiêu cực về ông, và chỉ 5% có đánh giá tích cực – con số gần như không thay đổi kể từ cuộc phỏng vấn "thảm họa" trên BBC Newsnight năm 2019.





Vương tử Harry và phu nhân Meghan Markle cũng góp mặt ở nhóm cuối bảng. Chỉ 28% người Anh có thiện cảm với Công tước xứ Sussex, trong khi con số này ở Nữ Công tước chỉ đạt 20%.

Mặc dù vậy, khi xét tổng thể, Hoàng gia Anh vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. 62% người được hỏi cho biết họ có thiện cảm với gia đình Hoàng gia nói chung, và 58% ủng hộ chế độ quân chủ – gấp đôi số người có quan điểm đối lập (30% không thiện cảm với Hoàng gia và 32% hoài nghi về chế độ quân chủ).

Theo Express