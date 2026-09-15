Bùi Hà Nam: Chàng trai trẻ khởi nghiệp từ niềm yêu thích đồng hồ

Khởi nghiệp từ điều mình thực sự yêu thích

Với nhiều người trẻ, khởi nghiệp thường bắt đầu từ một ý tưởng kinh doanh, một cơ hội thị trường hoặc mục tiêu phát triển sự nghiệp. Với Bùi Hà Nam, câu chuyện lại bắt đầu gần gũi hơn: từ niềm yêu thích những chiếc đồng hồ và sự tò mò về những câu chuyện phía sau một cỗ máy thời gian.

Nam quan tâm đến đồng hồ không chỉ bởi công năng xem giờ. Với anh, một chiếc đồng hồ còn là một phần của phong cách cá nhân, thể hiện cách mỗi người lựa chọn và trân trọng thời gian của mình.

Chính sự yêu thích ấy trở thành động lực để Nam tìm hiểu sâu hơn về thị trường đồng hồ và những thương hiệu đang có mặt trên thị trường quốc tế. Trong quá trình đó, anh biết đến Pablo Raez và nhận thấy ở thương hiệu này những giá trị phù hợp với định hướng mà mình đang tìm kiếm: thiết kế hiện đại, thanh lịch và có tính ứng dụng trong đời sống.

Bùi Hà Nam tâm niệm đồng hồ không chỉ để xem giờ mà thể hiện phong cách dấu ấn riêng của người đeo

Quyết định đồng hành cùng một thương hiệu còn mới tại Việt Nam đồng nghĩa với việc Bùi Hà Nam phải bắt đầu lại ở nhiều khía cạnh. Từ tìm hiểu thị trường, xác định nhóm khách hàng phù hợp, xây dựng nhận diện cho đến cách kể câu chuyện về thương hiệu, hầu như không có một công thức sẵn có để anh chỉ việc áp dụng.

"Lúc đầu, tôi cũng có khá nhiều bỡ ngỡ. Khi đưa một thương hiệu mới về Việt Nam, mình không chỉ cần hiểu sản phẩm mà còn phải hiểu khách hàng, hiểu thị trường và tìm được cách để mọi người nhìn thấy những giá trị mà mình nhìn thấy ở thương hiệu đó. Có những việc trước đây tôi chưa từng làm nên phải vừa học vừa làm, vừa điều chỉnh trong quá trình thực tế", Bùi Hà Nam chia sẻ.

Những bỡ ngỡ ấy trở thành một phần của hành trình khởi nghiệp. Thay vì chờ đợi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu, Nam lựa chọn bước đi từng bước, quan sát phản hồi từ thị trường và liên tục hoàn thiện cách làm.

Thiết kế đồng hồ thương hiệu Pablo Raez sang trọng được nhiều người yêu thích

Từ người bắt đầu đến hành trình từng bước mở rộng thị trường

Khởi nghiệp với một thương hiệu mới không chỉ là câu chuyện đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Với Bùi Hà Nam, thử thách lớn hơn nằm ở việc xây dựng niềm tin và tạo ra sự nhận diện cho thương hiệu trong một thị trường có nhiều lựa chọn.

Sau những bước đầu còn nhiều thử nghiệm, Nam dần xác định rõ hơn cách tiếp cận phù hợp với khách hàng Việt Nam. Anh chú trọng vào việc giới thiệu câu chuyện thương hiệu, phong cách thiết kế và những giá trị mà Pablo Raez theo đuổi, thay vì chỉ tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm.

Quá trình đó cũng giúp chàng trai trẻ có thêm nhiều bài học về kinh doanh. "Khởi nghiệp cho tôi hiểu rằng không phải ý tưởng nào cũng có thể thành công ngay từ lần đầu tiên. Có những điều mình nghĩ là phù hợp nhưng khi đưa ra thị trường lại cần thay đổi. Quan trọng là mình phải dám thử, dám lắng nghe và dám điều chỉnh", Nam cho biết.

Bùi Hà Nam đang tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường tại Việt Nam

Từ những bước đi ban đầu, anh tiếp tục hướng đến việc mở rộng thị trường, tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng và xây dựng hình ảnh Pablo Raez một cách bài bản hơn tại Việt Nam.

Pablo Raez thiết kế trẻ trung đang được ưa chuộng trên thị trường

Theo Nam, sự phát triển bền vững không đến từ việc chạy thật nhanh trong thời gian ngắn mà cần được xây dựng bằng những bước đi phù hợp. Mỗi phản hồi của khách hàng, mỗi kinh nghiệm tích lũy được đều trở thành một phần trong quá trình hoàn thiện hướng đi.

Với một người trẻ khởi nghiệp, đó cũng là hành trình trưởng thành song song với sự phát triển của công việc. Từ một người yêu thích đồng hồ, Nam dần học cách nhìn thị trường dưới góc độ của người xây dựng thương hiệu; từ những bỡ ngỡ ban đầu, anh từng bước hình thành tư duy về việc phát triển một thương hiệu lâu dài.

Phong cách sang trọng, lịch lãm, phù hợp với xu hướng hiện nay

Chọn đi đường dài thay vì tìm kiếm thành công trong ngày một ngày hai

Điều Bùi Hà Nam theo đuổi cùng Pablo Raez không dừng lại ở việc đưa một thương hiệu đồng hồ đến Việt Nam. Xa hơn, anh muốn xây dựng một hướng đi có tính dài hạn, trong đó thương hiệu có thể tạo được sự kết nối với người dùng và trở thành một lựa chọn phù hợp với phong cách sống của thế hệ khách hàng trẻ.

Nam cho rằng thế hệ trẻ ngày nay có nhiều cơ hội để bắt đầu, nhưng cũng đứng trước không ít áp lực về tốc độ thành công. Trong bối cảnh đó, khởi nghiệp không nhất thiết phải là câu chuyện về những thành tựu lớn ngay lập tức.

"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất khi khởi nghiệp là biết mình đang muốn xây dựng điều gì và tại sao mình bắt đầu. Có thể những bước đầu tiên rất nhỏ, thậm chí có lúc mình chưa nhìn thấy kết quả rõ ràng, nhưng nếu tin vào hướng đi của mình và không ngừng học hỏi thì mỗi ngày đều là một bước tiến", Bùi Hà Nam chia sẻ.

Hành trình của Bùi Hà Nam cùng Pablo Raez vẫn đang tiếp tục với những kế hoạch mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu tại Việt Nam. Đằng sau câu chuyện ấy là hình ảnh một người trẻ lựa chọn bắt đầu từ điều mình yêu thích, chấp nhận những bỡ ngỡ của một hành trình mới và từng bước biến niềm yêu thích thành một hướng đi nghiêm túc.

Khởi nghiệp, suy cho cùng, không chỉ là tạo dựng một công việc hay phát triển một thương hiệu. Đó còn là quá trình mỗi người trẻ khám phá năng lực của chính mình, học cách đứng vững trước những thay đổi và tạo ra giá trị bằng lựa chọn mà mình tin tưởng.

Với Bùi Hà Nam, hành trình ấy mới chỉ bắt đầu. Và Pablo Raez là một phần trong câu chuyện mà anh đang từng bước viết tiếp – bằng sự chủ động, tinh thần học hỏi và quyết tâm tạo nên dấu ấn riêng trên con đường mình đã lựa chọn.