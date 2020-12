Kể từ ngày xem ảnh người yêu cũ của bạn trai, tôi ám ảnh đến mức luôn hoang mang lo sợ

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Em chào chị Hướng Dương,

Em năm nay 22 tuổi, mới có người yêu được vài tháng nay. Em yêu anh rất nhiều và lúc đầu cũng cảm thấy vui khi nhận được sự quan tâm của anh. Nhưng từ khi biết anh từng yêu một người con gái khác, xinh đẹp hơn, quyến rũ lại giàu có hơn em, em lại cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Nhìn ảnh chị ấy mà em rất tự ti. Em sợ người yêu sẽ quay về với người yêu cũ, sợ anh vẫn còn yêu cô ấy.

Ảnh minh họa.

Dù anh thường xuyên nói đã quên cô ấy rồi nhưng em không tin được. Nếu như đã quên tại sao vẫn còn kết bạn facebook. Đã thế, thỉnh thoảng em còn thấy anh nói chuyện với cô ấy trên facbook. Em trách thì anh nói em ghen tuông vô lý khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh còn cài đặt mật khẩu điện thoại để em không kiểm tra được nữa. Hướng Dương ơi, em bất an quá. Phải làm sao đây khi em cứ bị ám ảnh người cũ của người yêu và thường xuyên tự so sánh mình với cô ấy? (phuonglinh...@gmail.com)

Hướng Dương tư vấn

Chào em gái,

Điều đầu tiên Hướng Dương muốn nhắn nhủ với em là: mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai và cũng không ai có thể bắt chước ai. Vì thế, chẳng có lý do gì để em phải tự so sánh bản thân với một người con gái khác. Em cứ tỏa sáng bằng những điểm tốt của mình. Là chính mình đã là một điều tuyệt vời và đáng sống. Cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi, em không nên đánh mất bản ngã chỉ vì lý do không chính đáng và tự khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi, đau khổ.

Điều thứ hai, Hướng Dương mong em nhớ rằng: trong tình yêu hay hôn nhân thì sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau đều là nền móng vững chắc của hạnh phúc. Nếu em cứ nghi ngờ, ghen tuông không có căn cứ thì chính em đang giết chết tình yêu của mình. Không chỉ thế, em còn khiến người yêu bị áp lực rất lớn. Tại sao em lại phải như thế khi em có thể tự do tự tại, an yên mà sống vui vẻ?

Cuối cùng, Hướng Dương hy vọng em sẽ sống bình yên cả trong cuộc sống thường ngày lẫn trong tâm hồn. Và chẳng ai có thể đem lại bình yên cho em nếu em tự làm tâm hồn mình dậy sóng. Em hãy cứ là chính em, bình thản đối diện mọi thứ và tự chọn lựa hạnh phúc, tự nắm bắt hạnh phúc thay vì lo sợ và hoang mang. Em còn trẻ, đừng tự viết cuộc đời của mình bằng những trang giấy đầy nước mắt. Đọc sách, đi du lịch, chăm sóc sắc đẹp, tập yoga hay ngồi thiền là những gợi ý cho em để cân bằng lại cuộc sống và thoát khỏi những ám ảnh về người không liên quan đến cuộc đời mình.

Chúc em bình tâm và hạnh phúc.

Hướng Dương.