Kẻ thứ ba đáng ghét nhất màn ảnh hiện tại: Từng từ chối vai chính ‘Nàng Dae Jang Geum’, visual đời thật ăn đứt trên phim

Doctor Cha hiện đang là tựa phim cực ăn khách, làm nên hiện tượng của màn ảnh Hàn dù không có những diễn viên trẻ đình đám "câu khách". Ở những diễn biến gần nhất, sự lộng hành của nhân vật Choi Seung Hi (Myung Se Bin) khiến khán giả thực sự khó chịu. Cô ta là người tình của Seo In Ho (Kim Byung Chul), hai người đã lén lút qua lại sau lưng Jung Sook (Uhm Jung Hwa) suốt mấy chục năm. Cuối tập 8 cũng là tập phim mới nhất, Seung Hi khi biết nhân tình tổ chức sinh nhật cho vợ ở khách sạn thì đã cố tình tới góp vui, hứa hẹn là phân cảnh khiến Jung Sook quyết định từ bỏ người chồng hơn 20 năm của mình.



Choi Seung Hi được miêu tả là giáo sư tại Bệnh viện Đại học Gusan và là mối tình đầu của giáo sư Seo In Ho. Họ đã hẹn hò từ khi cả hai còn học đại học và duy trì mối quan hệ ngay cả khi In Ho lấy vợ, thậm chí họ còn có một đứa con gái. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi Cha Jung Sook quyết định trở lại làm bác sĩ tại bệnh viện Gusan và biết Choi Seung Hi vẫn giữ mối quan hệ yêu đương với chồng mình. Cùng với cơn thịnh nộ của Jung Sook, khán giả cũng mất bình tĩnh trước sự trơ tráo của Seung Hi.

Đảm nhận vai kẻ thứ ba đáng ghét ở Doctor Cha là nữ diễn viên Myung Se Bin. Cô sinh năm 1976, gia nhập làng giải trí từ năm 1999 với vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Purity của đài truyền hình KBS. Tuy nhiên, thời điểm đó, cô chưa gây được ấn tượng với khán giả. Phải tới năm 2003, Myung Se Bin mới bắt đầu được chú ý khi vào vai nữ bác sĩ dễ thương trong bộ phim truyền hình Đi về phía mặt trời, bên cạnh nam diễn viên điển trai Kwon Sang Woo.

Ít ai biết trong quá khứ, Myung Se Bin từng được lựa chọn để đảm nhận vai nữ chính trong bom tấn cổ trang Nàng Dae Jang Geum. Tuy nhiên chẳng biết vì lý do gì mà sao nữ họ Myung đã từ chối lời mời, kết quả là để vụt mất cơ hội thăng hạng sự nghiệp. Nhìn thành công hiện tại của Lee Young Ae, khán giả chỉ còn biết thở dài tiếc nuối cho Myung Se Bin.

Lee Young Ae đổi đời nhờ Nàng Dae Jang Geum

Hiện tại ở tuổi gần 50, sự nghiệp của Myung Se Bin tương đối mờ nhạt. Doctor Cha là cú hích giúp cô được khán giả biết đến nhiều hơn. Khi theo dõi trang cá nhân của sao nữ họ Myung, khán giả không khỏi ngạc nhiên vì cô xinh đẹp, trẻ trung hơn hẳn so với trên phim.

Nhan sắc ngoài đời của Myung Se Bin (Ảnh: Instagram)

