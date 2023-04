Kẻ sát hại phụ nữ tại hầm chung cư vẫn thản nhiên chơi game trong lúc bỏ trốn

Ngày 17/4, Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội bắt giữ Trương Việt Hùng (SN 1988, trú tại Thanh Châu A, TP Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Bước đầu, Trương Việt Hùng khai nhận có quan hệ quen biết với chị N.P.N.Q (SN 1984, trú tại chung cư Berrive, phường Bồ Đề, Long Biên) nhưng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Hùng nảy sinh ý định giết chị Q. rồi tự tử.

Nắm được thói quen sinh hoạt của chị Q., khoảng 7h ngày 12/4, Hùng đến chung cư nơi chị Q. sinh sống, chờ ở sảnh và cùng đi thang máy với chị Q. xuống hầm để xe. Do Hùng đeo khẩu trang, đứng phía sau lưng chị Q. và cúi mặt xuống nên chị Q. không nhận ra Hùng.

Tại hầm gửi xe của chung cư, lợi dụng lúc chị Q. không chú ý, Hùng đã sát hại nạn nhân.

Nghi phạm Trương Việt Hùng.

Sau khi giết chị Q., Hùng đưa xác nạn nhân đi đến xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Tại đây, Hùng lục soát lấy 16 triệu đồng của nạn nhân rồi nạp vào tài khoản game.

Sau đó, Hùng lái ô tô chứa thi thể chị Q. đến chung cư nơi chị hay đến tập gym rồi bỏ lại xe ở đó.

Quá trình trốn chạy, tên này chơi game ở ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ. Đến 12h30, nghi phạm bắt xe sang nhà bạn tại phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) để nghỉ và ăn tối.

Đến khoảng 23h ngày 12/4, kẻ này quay trở lại quận Long Biên để thuê nhà trọ nghỉ, trên đường đi, Hùng ném phi tang điện thoại của chị Q. xuống sông Hồng.

Sáng 13/4, Hùng tiếp tục bắt xe về Hà Nam để chơi điện tử. Đến ngày 16/4, nghi phạm đang đi lang thang ở Quốc lộ 1A thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.