Kẻ mang 2 án truy nã Thao "điên" sa lưới sau bức ảnh của vợ trên mạng xã hội

Đội Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ Dương Văn Thao (tức Thao "điên", SN 1985, trú tại phường Mai Dịch, Cầu Giấy).

Thao "điên" bị truy nã về tội "Giết người" và "Tổ chức đánh bạc".

Một cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, quá trình theo dõi, truy bắt Dương Văn Thao gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi bị truy nã, Thao từng có thời gian bỏ trốn lên khu vực biên giới phía Bắc, tại các tỉnh giáp ranh với Trung Quốc.

Sau đó, Thao "điên" giao du với nhiều người trong giới giang hồ và được "kết nạp" làm đàn em của Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng "Ốt"), một kẻ được coi là "ông trùm" trong giới bảo kê đổ vật liệu xây dựng, phế thải, lấn chiếm đất... trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong quá trình theo dấu tội phạm, các cán bộ điều tra còn nắm được thông tin Thao vẫn qua lại, giữ liên lạc với vợ ở Hà Nội. Đây là 2 mũi theo dõi chính của Phòng Cảnh sát hình sự trong việc truy vết, bắt giữ Dương Văn Thao.

Dương Văn Thao. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Giữa năm 2022, Công an TP Hà Nội quyết định triệt phá băng nhóm Dũng "Ốt", khi đã có đủ chứng cứ, tài liệu để bắt "ông trùm" này. Bảy đối tượng, trong đó có Dũng "Ốt", đã bị Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố về nhiều tội danh. Tuy nhiên, Thao "điên" vẫn kịp bỏ trốn.

Công tác truy vết Thao giờ được tập trung vào mối quan hệ giữa Thao "điên" và vợ.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng biết được vợ Thao mở cửa hàng làm đẹp tại phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Đến khoảng năm 2018-2019, vợ Thao bất ngờ xuất hiện cùng một bé trai. Bằng kinh nghiệm điều tra, trinh sát Đội Đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự phán đoán đứa bé rất có thể là con trai của Thao.

Tiếp tục lần theo những dấu vết ở nhiều phương diện, lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh do vợ Thao đăng tải trên mạng xã hội. Đó là ảnh chụp từ phía sau, cảnh một đứa bé nắm tay một người đàn ông. Đặc biệt, gã đàn ông trong ảnh có hình xăm sau gáy. Hình xăm này trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của Dương Văn Thao trong hồ sơ.

Nhận định Thao vẫn qua lại với vợ, các trinh sát "ăn dầm, nằm dề" tại khu vực nhà vợ Thao, bám sát mọi biến động.

Sau khoảng thời gian dài theo dõi, đến ngày 13/2, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông có đặc điểm giống với Thao "điên" đi đến ngôi nhà 3 tầng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát khẳng định đó chính là Thao. Với quyết tâm không để kẻ truy nã tiếp tục lọt lưới, các cán bộ đội đặc nhiệm đã bắt được Dương Văn Thao.

Trước đó, theo hồ sơ vụ án, tối 1/8/2011, Nguyễn Thạo Phương (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn với Trịnh Ngọc Quang (tức Quang "Balo") tại khu vực bờ kè hồ Tây. Sau đó, Phương đã liên hệ với những mối quan hệ xã hội, nhờ Trương Văn Cường, Nguyễn Thừa Khá, Dương Văn Thao và một số đối tượng khác, để "xử lý" Quang "Balo".

Tối 2/8/2011, Phương hẹn Quang tại ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để giải quyết mâu thuẫn. Đồng thời, hắn cũng bảo "anh em" đi cùng.

Trước khi đi, nhóm của Phương chuẩn bị nhiều hung khí, riêng Thao "điên" mang theo người một khẩu súng tự chế dạng colt ổ quay.

Như đã hẹn, Quang "Balo" đi ô tô đến điểm hẹn. Ngay khi vừa mở cửa xe bước xuống, Quang bị Thao và đồng bọn lao tới tấn công. Trịnh Ngọc Quang lên xe bỏ chạy.

Theo hồ sơ, Thao đã giơ súng, nhắm về phía xe của Quang rồi nổ 4 phát súng. Chưa dừng lại, nhóm đối tượng tiếp tục truy đuổi Quang bằng xe máy nhưng bất thành. Thao và đồng bọn sau đó bỏ trốn. Vụ án được Công an quận Cầu Giấy vào cuộc điều tra.

Ngày 30/8/2011, Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời khởi tố bị can đối với Dương Văn Thao về tội "Gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên, Thao "điên" khi đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên vụ án được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 16/9/2014, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Thao, từ tội "Gây rối trật tự công cộng" sang tội "Giết người".

Trong quá trình bỏ trốn, Thao tiếp tục vi phạm pháp luật. Hắn tổ chức đánh bạc và bị Công an TP Hà Nội khởi tố, truy nã.