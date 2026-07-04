Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang thụ lý điều tra vụ án Giết người xảy ra vào lúc 18 giờ 52 phút ngày 2/7 tại khu vực trước nhà số 176 đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là ông H.H.H. (sinh năm 1979), tử vong tại hiện trường; sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Theo ghi nhận ban đầu, đối tượng gây án là nam giới, cao khoảng từ 1,64m đến 1,70m; mặc áo đồng phục dài tay màu xanh của hãng Grab, quần jean màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá, đi dép.

Phương tiện đối tượng sử dụng có đặc điểm giống xe mô tô Honda Air Blade màu đỏ - trắng (chưa xác định biển kiểm soát).

Sau khi gây án, trong quá trình tẩu thoát, đối tượng đã thay áo khoác đồng phục Grab màu xanh bằng áo khoác màu trắng xám.

Để phục vụ công tác điều tra, truy xét đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng hoặc những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án.

Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Đại tá Phan Thanh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (điện thoại: 0905.239.279); đồng chí Trung tá Hòa Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng Tham mưu (điện thoại: 0974.004.747) hoặc cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xác minh, truy xét, bắt giữ đối tượng.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng phạm tội hoặc cản trở hoạt động điều tra, truy bắt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.