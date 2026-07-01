Vụ việc người đàn ông làm nghề bán vé số dùng dao đâm tử vong đồng nghiệp đã khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân trong vụ việc là ông Vương Trí Hùng (66 tuổi, trú xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp). Còn người xuống tay với ông Hùng là ông Nguyễn Văn Được (63 tuổi, trú xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp).

Báo Đồng Tháp cho hay, theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 30/6. Lúc này, ông Hùng và ông Được đang đi bán vé số dạo thì xảy ra mâu thuẫn.

2 người bán vé số xảy ra mâu thuẫn, gây hậu quả đau lòng.

Trong lúc tranh cãi, ông Được bất ngờ rút dao bấm, đâm nhiều nhát vào người ông Hùng khiến nạn nhân bị thương tích nghiêm trọng. Sau khi gây án, ông Được bỏ trốn khỏi hiện trường. Dù được người dân đưa đi cấp cứu song ông Hùng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Báo VOV thông tin thêm, sau khi nhận tin báo, Công an xã Cái Bè đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm. Lực lượng chức năng sau đó đã bắt được nghi phạm khi người này đang lẩn trốn tại địa bàn xã Phú An, tỉnh Đồng Tháp. Tang vật thu giữ được gồm 1 con dao bấm trên người đối tượng.

Tại cơ quan công an, ông Được thừa nhận đã dùng dao đâm ông Hùng dẫn đến tử vong. Nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn bột phát trong lúc bán vé số.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.