Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là ông H.H.H, sinh năm 1979, trú tại Khối 4, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ với báo Dân Việt, một người phụ nữ sống gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, bà đang ngồi trước cửa nhà thì nghe nhiều tiếng nổ liên tiếp nhưng tưởng là tiếng bóng bay phát nổ.

"Tôi nghe nhiều tiếng nổ rồi mọi thứ im bặt, không ai la hét nên không nghĩ có chuyện nghiêm trọng. Chỉ vài phút sau, nhiều người chạy đến hô hoán có người bị bắn chết, tôi mới biết xảy ra án mạng", người này kể lại.

Theo người dân địa phương, khu vực xảy ra vụ việc vốn khá yên bình, ít xảy ra mất an ninh trật tự hay trộm cắp. Vụ nổ súng giữa khu dân cư khiến nhiều người bàng hoàng, lo lắng.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, trước khi xảy ra vụ việc ông H. hiện đang đứng tên Công ty cổ phần chứng nhận và giám định M.Đ VN (ở xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk). Ngành nghề chính của công ty gồm: Dịch vụ đánh giá, chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý trong lĩnh vực quản lý và môi trường phù hợp tiêu chuẩn; Giám định chất lượng công trình; Giám định hàng hóa: giám định về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung theo yêu cầu của khách hàng. Giám định thương mại.

Trước đó, ông Hải từng có tiền án tiền sự. Cụ thể, ngày 6/4/2007, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam ông H.H.H., cán bộ Phòng Tổng hợp - Dự toán thuộc Cục Thuế Đắk Lắk, để điều tra làm rõ về hành vi tống tiền doanh nghiệp. Sau đó, ông Hải bị tuyên 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, khoảng 18h51 ngày 2/7, ông H.H.H. (SN 1979, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi uống nước trước số nhà 176 đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, thì bị một đối tượng áp sát, bắn tử vong.

Theo clip trích xuất từ camera an ninh, trước khi ra tay với nạn nhân, nghi phạm mặc áo màu xanh lá, dừng xe máy gần hiện trường rồi đi bộ vào quán nước.

Chưa đầy 1 phút sau, 5 tiếng nổ lớn vang lên, nghi phạm nhanh chóng chạy ra rồi lên xe quay đầu bỏ trốn. Sau khi bị bắn, nạn nhân gục xuống ghế, máu chảy xuống nền.