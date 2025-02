Ngày 15-2, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với N.Đ.K. (SN 1992, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Hình ảnh người chồng dàn cảnh bị cướp rồi gọi cho vợ trình báo công an

Trước đó, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 13-2, vợ của K. đến Công an xã Bù Gia Mập trình báo K. bị cướp.

Theo trình báo, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, K. điều khiển xe máy lưu thông trên đường DT741 thuộc Cầu Sắt, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập thì bị 2 thanh niên chạy xe máy áp sát rồi chích roi điện vào người, cướp 17 triệu đồng. Tuy nhiên, qua xác minh, Công an huyện Bù Gia Mập xác định có dấu hiệu bất thường giữa lời khai của K. và hiện trường xảy ra vụ việc.

Với những chứng cứ thu thập được, công an xác định tin báo của vợ K. là giả. Làm việc với cơ quan công an, K. thừa nhận do tiêu xài quá mức, không có tiền trả nợ số tiền trên 18 triệu đồng. Do sợ bị vợ la mắng nên K. nảy sinh ý định giả bị cướp tài sản để vợ thương mà cho tiền trả nợ. Thực tế, số tiền K. báo mất đã tiêu xài hết trước đó và không có vụ việc bị cướp tài sản xảy ra.

Để dàn cảnh, K. tự để xe máy đè lên người mình bên lề đường, đợi người dân đi qua phát hiện rồi báo với vợ mình và trình báo với công an K. bị cướp.

Đáng chú ý, quá trình K. dàn cảnh có một số người dân đi ngang qua nhìn thấy và phát trực tiếp trên mạng xã hội, bài viết đã thu hút nhiều lượt quan tâm, bình luận, chia sẻ, gây hoang mang và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an huyện Bù Gia Mập thông báo đến quần chúng nhân dân biết nội dung vụ việc và kêu gọi không đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật nêu trên.