Đoạn clip ghi lại toàn bộ vụ cướp giật tài sản ở tiệm vàng nằm trên địa bàn thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, đang nhận được sự chú ý theo dõi của dư luận. Theo thông tin, vào khoảng 8 giờ 5 phút ngày 12/6, đối tượng Lý Quang Trường (44 tuổi, tạm trú tại TT.Năm Căn) vào tiệm T.H và hỏi mua vàng.

Khi ông C. báo giá 52,9 triệu đồng, Trường rút ra xấp tiền mệnh giá 100.000 đồng và đưa chủ tiệm, nhưng không nói rõ tổng số tiền. Lợi dụng lúc ông C. vừa cầm tiền định đếm, Trường bất ngờ cầm nhẫn vàng bỏ chạy ra xe, nổ máy phóng chạy về hướng TP.Cà Mau. Chạy xe một đoạn dưới trời mưa, đối tượng bị ngã văng ra đường nhưng sau đó vẫn kịp dựng xe dậy, tiếp tục bỏ trốn.

Ông C. cố gắng đuổi theo, tri hô nhưng bất thành. Tài sản bị chiếm đoạt gồm một nhẫn vàng 5 chỉ 24K (loại 98%) tổng trị giá tài sản bị cướp giật ước tính khoảng 52.900.000 đồng.

Nhận tin báo từ ông C., Công an TT.Năm Căn trích xuất camera an ninh kiểm tra, sau đó xác định nghi phạm là Lý Quang Trường. Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã lần ra vị trí của đối tượng Quang Trường và bắt giữ.

Thông tin trên báo Thanh Niên, khi công an đến mời về trụ sở làm rõ, Trường vẫn thản nhiên bưng cơm ăn. Lực lượng làm nhiệm vụ chờ Trường ăn xong rồi đưa về trụ sở. Tại đây, Trường đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vụ cướp tiệm vàng T.H ở Cà Mau hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.