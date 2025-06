Ngày 13/6, một lãnh đạo huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tài sản.

Người đàn ông giả vờ hỏi mua vàng rồi cầm nhẫn 5 chỉ bỏ chạy.

Thông tin ban đầu, sáng 12/6, một người đàn ông đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, mắt kính đen đến tiệm vàng T.H. của ông T.T.C. (54 tuổi, ngụ thị trấn Năm Căn, huyện năm Căn) hỏi mua chiếc nhẫn vàng 24k , trọng lượng 5 chỉ.

Sau khi ông C. đưa nhẫn vàng cho xem và báo giá, người khách đưa cho ông C. một xấp tiền mệnh giá 100.000 đồng. Khi ông C. đang đếm tiền, người khách bất ngờ cầm nhẫn vàng lên xe máy chạy mất .

Vụ việc được trình báo đến ngành chức năng địa phương. Qua ghi nhận ban đầu, chiếc nhẫn vàng 24k, trọng lượng 5 chỉ có giá 52,9 triệu đồng.

Theo nguồn tin của PV, chiều tối cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng cướp vàng kể trên. Đối tượng cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi.