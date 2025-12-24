Kbiz 4 mùa 4 đám cưới thế kỷ: Buồn nhất là Song Hye Kyo, giờ đứng nhìn 2 tình cũ tên "Bin" hạnh phúc

Showbiz Hàn từng chứng kiến không ít những mối tình đẹp như phim đơm hoa kết trái ngọt về chung nhà, nhưng chỉ có 4 cuộc hôn nhân thế kỷ này đại diện cho 4 mùa trong năm - nơi mỗi cặp đôi là một lát cắt thời gian, một biểu tượng cảm xúc của Kbiz. Mùa xuân dịu dàng, ngọt ngào có Son Ye Jin – Hyun Bin. Mùa hạ rực nắng là Won Bin – Lee Na Young. Mùa thu từng vàng son với Song Hye Kyo – Song Joong Ki, nhưng cũng sớm tàn úa. Và mùa đông khép lại bằng hạnh phúc ấm áp của Kim Woo Bin – Shin Min Ah. Trong 4 cuộc hôn nhân thế kỷ ấy, có một điều khiến khán giả không khỏi chạnh lòng là Song Hye Kyo đang trở thành người đứng ngoài những cái kết viên mãn.

Mùa xuân - Son Ye Jin và Hyun Bin: Cái kết đẹp nhất cho tình yêu của người trưởng thành

Son Ye Jin và Hyun Bin không phải mối tình "sét đánh". Cặp đôi gặp nhau vài lần lúc tuổi còn trẻ, nhưng chỉ lướt qua như người lạ trong đời. Mãi đến năm 2018, BinJin mới hợp tác lần đầu trong bộ phim The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử). Nhưng mối duyên thật sự của cả hai chỉ được thắp lên khi họ hợp tác trong bom tấn truyền hình Hạ Cánh Nơi Anh. Chính từ đây, Hyun Bin - Son Ye Jin mới thực sự cảm nhận được sự đồng điệu, tình cảm dần phát triển, không chỉ trên màn ảnh mà cả ngoài đời.

Hạ Cánh Nơi Anh chính là bộ phim giúp chuyện tình cảm của Hyun Bin - Son Ye Jin nảy nở. Ảnh TVN.

Khán giả yêu mến cặp đôi này không chỉ vì chemistry trên màn ảnh, mà bởi cảm giác an toàn và trưởng thành mà họ mang lại. Sau khi xác nhận hẹn hò đầu năm 2021, cả hai gần như tránh xa truyền thông, không phô trương, không dùng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi. Tháng 3/2022, BinJin "về chung một nhà" với hôn lễ hoàng tráng, được xem là đám cưới cổ tích thế kỷ của Kbiz. Cuối năm đó, cặp đôi đón con trai đầu lòng: sự xuất hiện của thiên thần nhỏ càng làm cuộc sống của họ thêm trọn vẹn.

Sau hôn nhân, Son Ye Jin và Hyun Bin xây dựng tổ ấm kín tiếng, bền bỉ và ổn định. Không cần khoe khoang, hạnh phúc của họ vẫn khiến công chúng tin rằng: tình yêu trong showbiz vẫn có cái kết đẹp, nếu đến đúng lúc.

Cặp sao hạng S xứ Hàn có tổ ấm vẹn tròn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Nate.

Mùa hạ - Won Bin và Lee Na Young: Hạnh phúc của những người chọn rời xa ánh hào quang

Won Bin được mệnh danh là "nam thần huyền thoại" nhờ visual hoàn hảo và khả năng diễn xuất thiên bẩm. Tài tử là 1 trong những sao Hallyu đáng chú ý nhất trong vòng 2 thập kỷ qua, tên tuổi của anh gắn liền với nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh ăn khách. Còn Lee Na Young là biểu tượng khí chất và sắc đẹp của Kbiz. Nhưng khi yêu và cưới nhau, cả hai lại chọn cách sống trái ngược hoàn toàn với danh tiếng của mình.

Năm 2013, Won Bin công khai hẹn hò Lee Na Young. Đến tháng 6/2015, cặp sao tổ chức lễ cưới giản dị trên cánh đồng lúa mạch tại quê hương Gangwon của Won Bin và chỉ mời đúng 50 khách. Đám cưới này cũng chỉ tiêu tốn chưa đến 1 triệu won (gần 20 triệu đồng). Trong suốt quá trình hẹn hò và kết hôn chỉ vài tấm ảnh đôi của Won Bin - Lee Na Young được hé lộ, gồm ảnh cưới và ảnh chụp lúc họ hẹn hò ở 1 nhà hàng vào năm 2011.

Đến nay, cặp vợ chồng quyền lực đã có 1 cậu con trai. Tuy nhiên, Won Bin - Lee Na Young luôn giữ kín hình ảnh con với công chúng dù netizen nhiều lần bày tỏ mong muốn được chiêm ngưỡng diện mạo của thiên thần nhí nhà đại nam thần và đại mỹ nữ của showbiz Hàn. Sau khi kết hôn, Won Bin gần như rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí, dành trọn thời gian cho gia đình. Lee Na Young cũng hiếm hoi tái xuất, ưu tiên vai trò làm vợ, làm mẹ hơn là chạy theo ánh hào quang.

Bức ảnh hẹn hò duy nhất của Won Bin - Lee Na Young từng được hé lộ, thường xuyên gây bão mạng xã hội mỗi khi được "đào" lại. Ảnh: Sina.

Won Bin tổ chức đám cưới giản dị ở quê. Ảnh: Chosun

Mùa thu - Song Hye Kyo và Song Joong Ki: Hôn nhân thế kỷ và cái kết dang dở

Song Hye Kyo - Song Joong Ki từng là giấc mơ đẹp của showbiz Hàn Quốc. Từ Hậu Duệ Mặt Trời, họ bước ra đời thực với hào quang của cặp đôi quốc dân. Tháng 10/2017, đám cưới thế kỷ của cặp sao quyền lực bậc nhất làng giải trí xứ Hàn diễn ra khiến truyền thông và khán giả toàn châu Á hóng đợi từng diễn biến.

Trên lễ đường, Song Hye Kyo nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu như có thể đi cùng anh ấy đến cuối cuộc đời. Thật hạnh phúc là anh ấy cũng có cảm giác như thế với tôi". Đáp lời Song Hye Kyo, Song Joong Ki tuyên bố: "Điều anh muốn không phải là cùng em hẹn hò hay chỉ đơn thuần yêu đương, mà chính là muốn kết hôn với em. Anh muốn cưới em làm vợ".

Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng có chuyện tình tốn nhiều giấy mực của báo giới. Ảnh: Sina.

Thế nhưng, lời tuyên thệ ngọt ngào của họ sớm thành lời nói gió bay. Tháng 6/2019, khi Song Hye Kyo đang ở nước ngoài tham dự một sự kiện thời trang, Song Joong Ki bất ngờ nộp đơn ly hôn và công bố tin tức này với báo chí. Động thái của Song Joong Ki gây chấn động toàn châu Á. Cần biết rằng trong văn hóa Hàn Quốc, người chủ động nộp đơn ly hôn thường được nhìn nhận là bên "chịu tổn thương", còn người còn lại dễ bị xem là "có lỗi".

Tuyên bố ly hôn đi trước 1 bước của Song Joong Ki trên mặt báo đã khiến Song Hye Kyo nhanh chóng bị đẩy vào thế bị nghi ngờ phản bội chồng. Khi ấy, phía Song Joong Ki liên tục đưa ra những phát ngôn lấp lửng, nói rằng "không muốn tiết lộ chi tiết để tránh tổn thương người khác", trong khi bạn bè và người thân anh lại úp mở rằng nam diễn viên "đã chịu đựng nhiều". Cứ thể, cuộc hôn nhân của Song Hye Kyo – Song Joong Ki tan vỡ trong ồn ào chỉ sau 2 năm chung sống.

Hôn nhân của họ tan vỡ trong ồn ào chỉ sau 2 năm cưới. Ảnh: Nate.

Sau ly hôn, Song Joong Ki đã đi thêm bước nữa với cựu diễn viên Katy Louise Saunders và có 2 con. Trong khi đó, Song Hye Kyo chọn độc thân. Cô tập trung cho sự nghiệp, trở nên trầm lắng và kín tiếng hơn. Không scandal tình ái, không tái hôn, chỉ có hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ đi tiếp sau đổ vỡ.

Điều khiến công chúng chạnh lòng là Hyun Bin - tình cũ và Won Bin - tình màn ảnh kiêm tình tin đồn thời trẻ của Song Hye Kyo, ai giờ cũng đang có tổ ấm hạnh phúc. Trong khi Song Hye Kyo lại đổ vỡ hôn nhân, lẻ bóng ở tuổi 44. Theo cư dân mạng, minh tinh Trái Tim Mùa Thu hiện tại đẹp, bản lĩnh, nhưng cô đơn theo cách rất trưởng thành.

Hiện tại Song Hye Kyo vẫn lẻ bóng. Ảnh: Instagram.

Mùa đông - Kim Woo Bin – Shin Min Ah: Chuyện tình vượt qua bệnh tật và sinh tử

Câu chuyện tình yêu của Kim Woo Bin với "nữ thần" Shin Min Ah được ví như tiểu thuyết lãng mạn. Họ gặp nhau năm 2015 khi quay quảng cáo cho 1 thương hiệu thời trang và nhanh chóng công khai mối quan hệ. Năm 2017, Kim Woo Bin đón nhận biến cố lớn khi được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng. Trong giai đoạn đen tối nhất ấy, Shin Min Ah đồng hành, lặng lẽ ở bên, chăm sóc cho bạn trai tài tử. Sau 10 năm hẹn hò thầm lặng nhưng bền chặt, cặp đôi chính thức kết hôn vào ngày 20/12/2025 tại khách sạn The Shilla Seoul, trong một lễ cưới riêng tư chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết.

Trong hôn lễ, thiền sư Beopryun - người đảm nhận vai trò chủ hôn - đã chia sẻ câu chuyện cảm động về tình yêu của Shin Min Ah dành cho Kim Woo Bin. Theo thiền sư Beopryun Woo Bin từng có khoảng thời gian suy giảm sức khỏe nghiêm trọng trong lúc điều trị bệnh ung thư. Khi đó, Min Ah đã đội gạo trên trên đầu và đến cầu nguyện trước tượng Quan Âm ở núi Namsan để mong bạn trai khỏi bệnh. Shin Min Ah cũng tạm dừng 1 số công việc để ở bên chăm sóc Woo Bin. Trên MXH, netizen xuýt xoa rằng "Kim Woo Bin đã tìm được kho báu" khi cưới được Shin Min Ah - 1 người vợ tào khang không chỉ bên anh lúc khỏe mạnh, mà còn cả lúc khó khăn, ốm đau, yếu đuối nhất.

Chuyện tình cảm bền chặt 10 năm, vượt qua cả ranh giới bệnh tật và sinh tử của Shin Min Ah - Kim Woo Bin khiến ai cũng cảm phục. Ảnh: Nate.

Nguồn: Nate, Sina