Hoa hậu Hà Kiều Anh, NS Thành Lộc cùng dàn sao hội tụ tại sự kiện đặc biệt, "nữ hoàng cảnh nóng" tái xuất

Mới đây, sự kiện thời trang được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh thu hút sự tham gia của dàn sao nổi tiếng trong showbiz Việt. Khán giả nhanh chóng nhận ra nhiều cái tên quen thuộc như Hoa hậu Hà Kiều Anh, nghệ sĩ Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSND Trịnh Kim Chi...

Được biết, đây là sự kiện kỷ niệm hành trình 30 năm của nhà thiết kế Võ Việt Chung. Tại sự kiện, đương kim Hoa hậu Đại dương Việt Nam Nguyễn Thanh Thảo đảm nhận vị trí mở màn và NSND Trịnh Kim Chi xuất hiện ở vai trò vedette.

Dàn nghệ sĩ Việt đã tham dự show thời trang kỷ niệm hành trình 30 năm của nhà thiết kế Võ Việt Chung. Ảnh: BTC

Nghệ sĩ Thành Lộc đã có gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, với gần 700 vai diễn lớn nhỏ. Ảnh: BTC

Nghệ sĩ Hữu Châu chia sẻ đây là lần đầu tham gia show diễn thời trang. Ảnh: BTC

Diễn viên Trịnh Kim Chi xuất hiện ở vai trò vedette. Ảnh: BTC

Diễn viên Tú Vi được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Ảnh: BTC

Diễn viên Trương Minh Cường và Only C. Ảnh: BTC

Dù đã ở tuổi U50, Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn được khen ngợi nhan sắc mặn mà. Ảnh: BTC

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo đảm nhận vai trò first face và vedette cho show diễn của nhà thiết kế Võ Việt Chung. Ảnh: BTC

Tại sự kiện thời trang, sự xuất hiện của diễn viên Kiều Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ hiếm hoi tái xuất trong một sự kiện giải trí sau thời gian dài ngưng hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên sinh năm 1976 diện áo dài truyền thống màu tím, rạng rỡ nở nụ cười và tự tin check-in trên thảm đỏ.

Về đời sống cá nhân, Kiều Trinh trải qua ba lần đổ vỡ và hiện là mẹ đơn thân của ba người con. Sau nhiều thăng trầm, chị lựa chọn cuộc sống bình yên tại quê nhà Bình Phước. Nữ diễn viên hiện sinh sống trong khu vườn rộng khoảng 5.000m² do cha để lại, nơi cô trồng cây ăn trái, hoa tươi và chăn nuôi, tận hưởng cuộc sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên.

Diễn viên Kiều Trinh hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện giải trí. Ảnh: BTC

Kiều Trinh trải qua 2 cuộc hôn nhân nhưng đều không tìm thấy được hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về cuộc hôn nhân với chồng cũ, Kiều Trinh từng cho hay: "Cuộc sống với người chồng thứ hai như địa ngục trần gian. Lúc đó tôi rất sợ, tôi trốn và sợ gặp người đó. Tinh thần, sức khỏe ảnh hưởng và tôi bị bệnh rất nặng nhưng không cho ai biết".

Tháng 8/2025, diễn viên Kiều Trinh công khai bạn trai mới. Cô cho biết bạn trai là người ân cần, luôn quan tâm đến gia đình chị. Khi có bạn bè đề nghị nữ diễn viên công khai khuôn mặt, danh tính người yêu, Kiều Trinh nhẹ nhàng trả lời: "Thôi, giữ riêng tư, bình yên em yêu ơi".

Diễn viên Kiều Trinh đã có bạn trai mới nhưng giấu kín danh tính. Ảnh: FBNV

Kiều Trinh sinh năm 1976, vốn là một công nhân may trước khi rẽ hướng sang con đường nghệ thuật. Cơ duyên đưa cô đến với điện ảnh bắt đầu từ bộ phim Mùa len trâu. Vai diễn đầu tay đã giúp tên tuổi Kiều Trinh được đông đảo khán giả biết đến và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Kiều Trinh được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" với loạt phim nhiều cảnh táo bạo như Mùa len trâu, Rừng đen, Bi ơi, đừng sợ… Không chỉ thành công ở mảng điện ảnh, Kiều Trinh còn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ qua các bộ phim: Ngõ vắng, Gia tài bác sĩ, Gọi giấc mơ về, Vó ngựa trời Nam...