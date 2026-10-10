Kate Middleton đang nắm giữ công thức mặc chân váy kẻ cực sang

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Belfast, Bắc Ireland, ngày 9/10, Vương phi Kate Middleton xuất hiện với diện mạo thanh lịch giữa tiết trời mùa thu nhiều mưa. Đồng hành cùng Thân vương William trong lịch trình gặp gỡ các tổ chức và người trẻ đang hỗ trợ những người có nguy cơ rơi vào cảnh vô gia cư, Kate lựa chọn bộ trang phục vừa trang trọng vừa phù hợp với thời tiết. Tâm điểm là chiếc chân váy kẻ tartan xanh quân đội của Emilia Wickstead, kết hợp cùng áo khoác xanh navy may đo riêng của Catherine Walker và áo blouse lụa màu ivory của Knatchbull. Theo Town & Country, chiếc chân váy có phom chữ A xếp ly, mang sắc xanh trầm đặc trưng của mùa thu. Cách phối đồ lần này một lần nữa cho thấy thế mạnh của Kate: Ưu tiên những thiết kế có phom dáng đẹp, màu sắc hài hòa và khả năng sử dụng lâu dài thay vì chạy theo xu hướng nhất thời.

1. Chân váy kẻ tartan là món đồ mùa thu đáng đầu tư

Họa tiết tartan với những đường kẻ đan xen từ lâu đã gắn liền với trang phục truyền thống Scotland và thường xuyên xuất hiện trong thời trang mùa lạnh. Với chiếc chân váy của Emilia Wickstead, Kate chọn bảng màu xanh quân đội thay vì những gam đỏ nổi bật thường thấy. Sự tiết chế về màu sắc giúp họa tiết kẻ trở nên nhã nhặn, dễ phối với các món đồ trơn màu mà vẫn đủ tạo điểm nhấn cho cả bộ trang phục.

Điểm đáng chú ý nằm ở phom váy chữ A xếp ly, có độ xòe vừa phải và chiều dài midi. Thiết kế này tạo cảm giác nữ tính, giúp tổng thể trang phục có chuyển động mềm mại nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu. Khi kết hợp với áo khoác dài, chiếc váy không bị lấn át mà trở thành chi tiết cân bằng cho bộ đồ. Đây cũng là lý do chân váy midi kẻ có thể xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh, từ môi trường công sở đến những buổi gặp gỡ cần sự lịch sự.

Tất nhiên, phụ nữ không nhất thiết phải chọn một thiết kế có giá hàng chục triệu đồng như Kate. Điều quan trọng hơn là tìm được chiếc váy có chất liệu đứng phom, đường kẻ hài hòa và màu sắc phù hợp với những món đồ sẵn có. Những gam xanh rêu, nâu, xám hoặc xanh navy thường dễ kết hợp với áo len mỏng, sơ mi trắng, blazer và boots trong mùa lạnh. Nếu muốn diện mạo gọn gàng, hãy ưu tiên chân váy có độ xòe vừa phải, tránh những thiết kế quá nhiều tầng bèo hoặc họa tiết dày đặc khiến tổng thể trở nên nặng nề.

Một chiếc chân váy kẻ tốt có thể được mặc theo nhiều cách khác nhau. Khi đi làm, bạn có thể phối cùng sơ mi sáng màu và blazer; khi đi chơi cuối tuần, chỉ cần thay bằng áo len cổ tròn hoặc cardigan là đã có diện mạo mềm mại hơn. Khả năng kết hợp linh hoạt này khiến chân váy kẻ trở thành món đồ đáng cân nhắc nếu bạn muốn xây dựng tủ quần áo mùa thu có tính ứng dụng cao.

2. Học Kate cách phối đồ: Một món nổi bật, những món còn lại giữ vai trò bổ trợ

Điều khiến bộ trang phục của Kate trông hài hòa không chỉ nằm ở chiếc chân váy mà còn ở cách cô xử lý những món đồ đi kèm. Áo blouse lụa màu ivory với chi tiết bèo nhún tạo nét mềm mại, trong khi áo khoác xanh navy may đo riêng giữ cho diện mạo có cấu trúc và sự trang trọng. Hai gam màu này không cạnh tranh với họa tiết tartan xanh quân đội, mà giúp chiếc váy trở thành điểm nhấn tự nhiên.

Kate cũng hoàn thiện trang phục bằng túi xách Mulberry màu xanh và khuyên tai Cartier Trinity. Đây đều là những món phụ kiện cô từng sử dụng, cho thấy một bộ đồ mới không nhất thiết phải đi cùng toàn bộ phụ kiện mới. Thay vì thay đổi tất cả, việc bổ sung một món đồ chủ đạo rồi kết hợp với những món đã có giúp tạo cảm giác mới mẻ mà vẫn giữ được dấu ấn cá nhân. Đôi giày cao gót da đen Gianvito Rossi tạo điểm kết thúc gọn gàng, phù hợp với tổng thể thanh lịch.

Phụ nữ ngoài 30 có thể áp dụng nguyên tắc này mà không cần sở hữu tủ đồ đắt tiền. Nếu chân váy đã có họa tiết nổi bật, hãy phối cùng áo trơn màu. Nếu áo khoác có phom dáng hoặc chi tiết đặc biệt, những món còn lại nên được tiết chế. Một bảng màu gồm hai đến ba gam chủ đạo thường đủ để tạo nên diện mạo chỉn chu, nhất là khi các sắc độ có sự liên kết với nhau.

Bên cạnh đó, phom dáng và độ vừa vặn cũng quan trọng không kém thương hiệu. Một chiếc áo khoác vừa vai, tay áo có độ dài phù hợp và phần eo được định hình khéo léo có thể giúp bộ đồ trông gọn gàng hơn. Tương tự, chiếc chân váy có độ dài phù hợp với vóc dáng sẽ dễ tạo cảm giác cân đối khi đi cùng giày bệt, giày cao gót hoặc boots cổ thấp. Những chi tiết nhỏ này thường đem lại hiệu quả rõ rệt hơn việc cố gắng mua thêm nhiều món đồ theo xu hướng.

Phong cách của Kate đáng tham khảo bởi sự nhất quán: Trang phục có điểm nhấn nhưng không rối mắt, phụ kiện được lựa chọn vừa đủ và những món đồ cũ vẫn có chỗ đứng trong tủ quần áo. Với phụ nữ ngoài 30, mặc đẹp không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc liên tục mua sắm. Đôi khi, chỉ cần hiểu rõ màu sắc và phom dáng phù hợp với mình, đồng thời biết kết hợp những món đồ đang có, bạn đã có thể xây dựng phong cách mùa thu thanh lịch, hiện đại và không dễ lỗi mốt.