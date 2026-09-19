Hàm răng “đắt giá” của Kate Middleton

Trong chuyến thăm đảo Bute, Scotland ngày 17/9, Kate Middleton xuất hiện với hình ảnh khá thoải mái. Cô cười nhiều khi trò chuyện với người dân, thử chơi shinty tại Bute Shinty Club và cùng Thân vương William ghé Anchor Tavern, một không gian cộng đồng do người dân địa phương chung tay duy trì. Chuyến đi tập trung vào sức mạnh cộng đồng, sự kết nối và hoạt động tình nguyện.

Giữa những khoảnh khắc đời thường ấy, nụ cười của Kate tiếp tục là một điểm dễ gây chú ý. Hàm răng của cô có màu trắng sáng tự nhiên, các răng khá đều, khít và tạo cảm giác hài hòa khi cười.

Hàm răng trắng đều, nụ cười của Kate nhiều năm vẫn giữ được vẻ tự nhiên

Điểm dễ nhận thấy ở Kate là khi cười, hàm răng rất đều và gọn. Các răng có kích thước tương đối cân đối, màu men sáng và không tạo cảm giác quá trắng theo kiểu nhân tạo. Nhờ vậy, nụ cười của cô nhìn khá tự nhiên nhưng vẫn nổi bật trước ống kính.

Đặc biệt, Kate thường cười rất thoải mái trong những chuyến thăm cộng đồng. Tại Bute Shinty Club, cô còn trực tiếp thử chơi môn thể thao truyền thống của Scotland. Sau vài cú đánh, Kate bật cười và tiếp tục thử sức, tạo nên những khoảnh khắc khá tự nhiên trong chuyến công du.

Một hàm răng đều cũng giúp nụ cười trông cân đối hơn. Với Kate, điều này càng rõ khi cô thường xuất hiện với những kiểu trang điểm nhẹ, không cố tạo điểm nhấn quá mạnh trên gương mặt.

Nhiều năm trôi qua, đây vẫn là một trong những đặc điểm ngoại hình dễ nhận thấy của Vương phi xứ Wales. Không cần kiểu tóc cầu kỳ hay trang điểm đậm, chỉ một nụ cười tươi cũng đủ khiến gương mặt Kate sáng lên.





Theo quan niệm nhân tướng học, răng đều đẹp được xem là nét tướng tốt

Trong quan niệm nhân tướng học Á Đông, hàm răng trắng, đều, khít và cân đối thường được xem là một nét tướng đẹp. Người xưa cho rằng hàm răng thể hiện phần nào diện mạo, thần thái và phúc khí của một người.

Nếu chỉ xét về mặt thẩm mỹ, một hàm răng đều và hài hòa rõ ràng giúp nụ cười trở nên đẹp hơn. Với người thường xuyên xuất hiện trước công chúng như Kate, nụ cười cũng trở thành một phần quan trọng của hình ảnh cá nhân.





Điều thú vị là trong chuyến đi Bute lần này, Kate gần như không giữ vẻ nghiêm trang thường thấy ở các sự kiện Hoàng gia. Cô cười, trò chuyện, chơi thể thao và tương tác với người dân khá tự nhiên. Sau khi rời Bute Shinty Club, William và Kate còn tới Anchor Tavern Pub & Hub ở Port Bannatyne để gặp những người đã góp sức duy trì không gian cộng đồng này, cũng như các nhóm thường xuyên sử dụng địa điểm, trong đó có câu lạc bộ domino địa phương.

Chính những khoảnh khắc đời thường như vậy khiến nụ cười của Kate càng nổi bật. Sau nhiều năm giữ vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh, cô vẫn có một đặc điểm ngoại hình gần như không thay đổi: mỗi khi cười, hàm răng trắng đều và khít tạo nên một tổng thể rất hài hòa trên gương mặt.