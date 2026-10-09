Harry và Meghan bị đồn chuẩn bị xin lỗi William và Kate, người thân cận lập tức lên tiếng

Mối quan hệ giữa hai anh em Thân vương William và Harry một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Harry và Meghan Markle muốn làm hòa với Thân vương William cùng Vương phi Kate Middleton.

Theo Marie Claire và People, một nguồn tin thân cận với nhà Sussex đã bác bỏ thông tin cặp đôi đang lên kế hoạch xin lỗi William và Kate, gọi những tuyên bố này là “nonsense” - tức vô căn cứ hoặc vô lý.

Trước đó, truyền thông Anh đưa tin Harry và Meghan có thể muốn gửi lời xin lỗi liên quan đến những tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2021. Khi ấy, Meghan từng kể về những cuộc trao đổi trong Hoàng gia liên quan đến màu da của con trai Archie trước khi cậu bé chào đời. Những chia sẻ này đã khiến mâu thuẫn giữa nhà Sussex và các thành viên Hoàng gia trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.

Tuy nhiên, theo People, hiện không có kế hoạch xin lỗi chính thức như thông tin trước đó. Đây là lời phủ nhận từ một nguồn tin giấu tên, không phải tuyên bố trực tiếp của Harry hay Meghan.

Mối quan hệ giữa Harry và William đã căng thẳng trong nhiều năm, đặc biệt sau khi Harry và Meghan rút khỏi vai trò thành viên hoàng gia cấp cao năm 2020, chuyển sang Mỹ sinh sống và liên tiếp chia sẻ những trải nghiệm của họ với truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, Harry từng bày tỏ mong muốn hàn gắn với gia đình, nhưng điều đó không đồng nghĩa hai anh em đã đạt được bước tiến rõ ràng.

Vì vậy, việc xuất hiện tin đồn về một lời xin lỗi không có nghĩa quá trình hòa giải đang diễn ra. Điều có thể xác nhận ở thời điểm hiện tại chỉ là thông tin về kế hoạch xin lỗi đã bị một nguồn tin thân cận với nhà Sussex bác bỏ.

Với công chúng, câu hỏi được quan tâm vẫn là liệu William và Harry có thể tìm lại mối quan hệ thân thiết từng có hay không. Nhưng sau nhiều năm bất hòa, nếu có một bước tiến thực sự, có lẽ điều đáng chú ý sẽ không nằm ở những đồn đoán trên mặt báo, mà ở những động thái cụ thể từ chính hai anh em.

*Theo Marie Claire