Căn bệnh khiến Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Những dấu ấn trong sự nghiệp

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời tại Mỹ ở tuổi 46 sau thời gian dài điều trị bệnh u xương hàm. Tang lễ của Kasim Hoàng Vũ được một người em thân thiết hỗ trợ mẹ nam ca sĩ lo liệu. Thông tin chi tiết về cáo phó và lễ viếng sẽ được gia đình thông báo sau.

Kasim Hoàng Vũ (tên thật: Nguyễn Đức Hoàng Vũ) sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Mẹ anh là ca sĩ Bích Phương từng được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Rock thập niên 1980, còn bố anh là một người Ai Cập. Kasim Hoàng Vũ bộc lộ năng khiếu biểu diễn từ nhỏ khi theo mẹ đi diễn cùng Đoàn ca múa nhạc Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ở cấp III, ngoài giờ học Vũ dành trọn thời gian cho sinh hoạt Đoàn, Hội, tập nhảy, tập hát... Thời điểm này, anh bắt đầu tham dự các giải thưởng âm nhạc và để lại dấu ấn với khán giả bằng giọng hát của mình.

Kasim Hoàng Vũ để lại ấn tượng với khán giả bằng hình ảnh mạnh mẽ, những màn trình diễn đầy năng lượng.

Thời điểm đó, Kasim Hoàng Vũ đoạt nhiều giải thưởng từ các cuộc thi âm nhạc như Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1996 và 1998, giải nhất Liên hoan Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999. Anh trúng tuyển vào Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội năm 1998 và tốt nghiệp năm 2002.

Hoàng Vũ bắt đầu ca hát chuyên nghiệp từ năm 2002, anh góp mặt trong các chương trình của Làn Sóng Xanh. Năm 2003, anh tự phát hành album đầu tay Vì yêu . Ca khúc chủ đề của album Vì yêu sau này cũng trở thành bài hát gắn với tên tuổi anh.

Anh được công chúng biết đến nhiều hơn sau khi trở thành Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trong cuộc thi Sao Mai điểm hẹn.

Năm 2004, Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn và giành giải Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, thứ hạng tương đương với Quán quân của giải là Tùng Dương. Sau cuộc thi, với nghệ danh Kasim Hoàng Vũ, anh được khán giả biết đến nhiều hơn và sau đó chuyển hẳn vào Nam để phát triển sự nghiệp . Nam ca sĩ được khán giả yêu thích qua nhiều ca khúc như Đôi mắt Pleiku , Tôi là ai, em là ai ...

Kasim Hoàng Vũ được trao giải Ca sĩ cống hiến trong festival kỷ niệm Làn sóng xanh 20 năm 2018. Ngoài ca hát, Hoàng Vũ còn thử sức với điện ảnh qua các phim: Ván cờ tình yêu , Chết lúc nửa đêm . Anh từng là một trong những Đại sứ thương hiệu của hãng Pepsi tại Việt Nam từ 2004 đến 2009.

Những năm tháng cuối đời

Sau này, Kasim Hoàng Vũ định cư tại Mỹ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn kinh doanh nhà hàng. Nam ca sĩ khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Năm 2018, anh xác nhận có con trai với bạn gái là Việt kiều nhưng không công khai danh tính, hình ảnh người mẹ.

"Ngày con ra đời, nước mắt ba cứ tuôn trào, ba chẳng như thế bao giờ, vì đối với ba, người đàn ông mà cứ rơi lệ thì là yếu đuối, là tầm thường lắm nhưng bởi mẹ con và con, ba chấp nhận sự yếu đuối đó. Hai mẹ con đã quá mãnh liệt, 2 mẹ con là người hùng của ba giống như nội là người phụ nữ xuất sắc của ba khi cho ba ra đời trọn vẹn đến bây giờ...", nam ca sĩ viết trên Facebook cá nhân.

Nam ca sĩ hiếm hoi chia sẻ hình ảnh vợ mình, nhưng cũng dùng icon che mặt.

Mặc dù chia sẻ về vợ con nhưng Kasim Hoàng Vũ tuyệt đối giấu kín hình ảnh vợ. Anh đăng ảnh cùng vợ duy nhất một lần lên mạng xã hội nhưng sau đó nhanh chóng gỡ bỏ. Cũng trong năm 2018, Kasim Hoàng Vũ tiết lộ thêm thông tin ít ỏi về vợ của mình. Theo đó, vợ anh là Việt kiều, đang làm chủ vài tiệm nail và chăm sóc sắc đẹp tại Mỹ.

Trước đó, vào năm 2017, Kasim Hoàng Vũ từng bất ngờ chia sẻ tình cảm với bạn gái Việt kiều. "Đây là Natalie của tôi. Đây là người phụ nữ khiến tôi yêu đến từng nốt nhạc, là người làm cho sự đam mê âm nhạc của tôi đến tột đỉnh. Tôi đã giấu kín cô ấy gần cả 8 năm trời, cô ấy chưa hề trách tôi bất cứ điều gì hay hỏi tôi rằng đến lúc nào cô ấy sẽ được làm cô dâu. Cô ấy chỉ mong rằng sẽ là người cho tôi những cảm hứng để sáng tác trong âm nhạc và quan trọng là cô ấy sẽ là mẹ của các con tôi. Trong đời tôi ngoài Sim ba đã rời xa tôi để vào cõi tạm, thì Sim mẹ và cô ấy là hạnh phúc lớn nhất và tuyệt đối của cuộc đời", anh viết.

Kasim Hoàng Vũ chia sẻ hình ảnh về con.

Đến năm 2020, khi ngồi ghế giám khảo khách mời chương trình Hãy nghe tôi hát nhí, Kasim Hoàng Vũ tiếp tục tiết lộ về cuộc sống riêng. Anh cho biết mình có hai nhóc, một nhóc 3 tuổi và một nhóc 9 tuổi.

Thời điểm này, anh thẳng thắn chia sẻ quan điểm không cố gắng hướng con theo con đường nghệ thuật mà luôn muốn các con của mình sống thật thoải mái. Anh mong muốn các con tập trung học văn hoá, nếu thực sự có đam mê, có duyên với nghề, khi đó các bé sẽ dễ dàng học và theo đuổi nghệ thuật.

“Khi đã có đam mê thì dù là guitar, piano hay bất cứ nhạc cụ nào cũng có thể học được miễn là bạn cố gắng và chăm chỉ chứ chúng không hề khó như mọi người nghĩ. Còn ở nhà tôi có piano, có phòng thu, các con muốn làm gì thì làm, chứ tôi không muốn bắt ép gì con ở tuổi này”, anh nói. Kể từ đó đến nay, Kasim Hoàng Vũ gần như giữ kín, ít nhắc tới vợ con với truyền thông và trên mạng xã hội.

Tháng 3/2023, Kasim Hoàng Vũ lần đầu tiết lộ bản thân mắc bệnh viêm khớp xương hàm. Căn bệnh này khiến anh phải trải qua nhiều lần điều trị và phẫu thuật. Sau các ca mổ ở vùng hàm và cổ, nam ca sĩ buộc phải tạm dừng ca hát trong thời gian dài.

Nam ca sĩ gầy gò, ốm yếu sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Nam ca sĩ nhiều lần nhập viện cấp cứu khi bệnh chuyển biến xấu, khối u ở hàm tiếp tục phát triển. Cuối năm 2025, anh được chỉ định phẫu thuật thay xương hàm nhân tạo để thuận tiện cho sinh hoạt, song phải chờ đợi do chưa sắp xếp được lịch mổ phù hợp.

Thời điểm đó, mẹ của Kasim Hoàng Vũ cho biết chi phí điều trị lên tới khoảng 600.000 USD (khoảng 15,5 tỷ đồng). Theo bà, khoản viện phí lớn tạo áp lực nặng nề khi nam ca sĩ gần như cạn kiệt tài chính sau thời gian dài chữa bệnh.

Trước hoàn cảnh này, một số nghệ sĩ tại Mỹ đã tổ chức đêm nhạc thiện nguyện nhằm kêu gọi quyên góp hỗ trợ anh. Kasim Hoàng Vũ cũng xuất hiện trong sự kiện, với dáng vẻ gầy gò, tiều tụy do ảnh hưởng của bệnh tật.

Lần cuối nam ca sĩ đăng bài trên Facebook cá nhân là ngày 31/12/2025 với hình ảnh cùng mẹ - ca sĩ Bích Phương và lời chúc mừng Giáng sinh đến khán giả.