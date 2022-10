Kanye West khủng bố đối tác kinh doanh bằng phim khiêu dâm

Page Six đưa tin Kanye West gây chú ý khi đăng lên YouTube video dài 30 phút có tiêu đề Cuối tuần vào ngày 10/10. Theo mô tả, video quay lại cuộc họp giữa Kanye West và đại diện của đối tác kinh doanh.

Cuộc họp có 5 người đàn ông, gồm rapper sinh năm 1977, hai nhân viên của anh và hai đại diện của Adidas. Họ ngồi trong căn phòng trống. Trừ Kanye, những người còn lại đều bị làm mờ mặt.

Kanye bắt đầu cuộc họp bằng việc đưa điện thoại đang phát video cho hai đại diện của đối tác kinh doanh xem. Vài giây sau, một người hỏi: “Đây có phải là phim khiêu dâm không”. Nhận được câu trả lời xác nhận từ ông chủ Yeezy, một người khác thốt lên: “Chúa ơi”.

Kanye West cho đối tác xem phim khiêu dâm. Ảnh: YouTube.

Bất chấp sự khó chịu của đối phương, tỷ phú 45 tuổi tiếp tục đưa màn hình điện thoại tiến sát đến mặt họ. Cuối cùng, một người không chịu nổi gạt tay và điện thoại của Kanye ra xa.

Căn cứ vào cuộc đối thoại sau đó có thể thấy chiếu phim khiêu dâm không phải trò đùa mà cách để Kanye thể hiện sự giận dữ.

“Tôi sẽ chỉ làm việc với Adidas nếu anh ấy làm giám đốc điều hành (chỉ vào một thành viên trong nhóm của anh). Các vị đã làm sai với tư cách công ty, doanh nghiệp kiêm đối tác. Vậy thì tôi sẽ khiến các vị trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nó không phải là tôi đánh các vị, không phải tôi chiếu phim khiêu dâm cũng không phải đến từ việc tôi la hét. Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của các vị (chỉ vào người anh muốn giữ chức CEO). Sau đó là cơn ác mộng tồi tệ thứ hai (chỉ vào người còn lại)”, chồng cũ của Kim Kardashian lớn tiếng.

Phía đối tác kinh doanh rõ ràng không hiểu ngôi sao Can't Tell Me Nothing nói gì. “Chúng ta đang làm gì vậy?”, một người hỏi.

Lúc này, nhân viên của West mới giải thích nam rapper muốn đại diện của Adidas trải nghiệm cảm giác khó chịu như lúc anh phát hiện bị ăn cắp ý tưởng sáng tạo. “Có những sản phẩm phái sinh lấy cảm hứng từ Yeezy đang tạo ra doanh thu đáng kể vì mọi người không thể phân biệt được sự khác biệt... Anh ấy tức giận và anh ấy đúng”, người đó nói.

Sau đó, Kanye tiếp tục đề cập đến chuyện Yeezy từng cắt đứt quan hệ đối tác với Gap vì vi phạm thoả thuận. Anh cũng tự nhận là “vua văn hóa” và lan man sang nhiều vấn đề khác trước khi tuyên bố “không tranh cãi về ý tưởng với những người ít ý tưởng hơn tôi” rồi lao ra khỏi phòng.

Adidas và Kanye West bắt đầu hợp tác từ năm 2013. Sự kết hợp này thành công đến mức chỉ trong chưa đến 5 năm, Yeezy trở thành hiện tượng toàn cầu, từ đó giúp Kanye West được Forbes công nhận là tỷ phú USD với tổng tài sản 2 tỷ USD. Tuy nhiên, mối duyên nợ này đang đứng trước bờ vực tan vỡ.

Adidas và Kanye West có gần 10 năm hợp tác. Ảnh: Jonathan Leibson.

Vào tháng 6, Kanye cáo buộc mẫu dép Adilette 22 của Adidas nhái mẫu dép Yeezy Slide của anh. Hai tháng sau đó, ngôi sao thắng giải Grammy lại công kích đối tác. Anh tuyên bố thương hiệu thời trang thể thao đình đám đưa ra các quyết định như thuê quản lý, ăn cắp phong cách... mà không hỏi ý kiến hoặc có sự đồng ý của anh.

Gần đây, Adidas thông báo đang xem xét mối quan hệ đối tác với Kanye sau vụ bê bối áo phông in chữ "White Lives Matter" (tạm dịch: Người da trắng đáng được sống) ngày 4/10.

Kanye lập tức phản pháo với ngôn từ tục tĩu và một lần nữa nhắc lại cáo buộc Adidas ăn cắp thiết kế của anh.