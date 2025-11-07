Theo số liệu chính thức công bố ngày 6/11, bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 140 người thiệt mạng và 127 người mất tích sau khi gây ra trận lũ quét tàn khốc tại khu vực miền Trung Philippines.

Theo cơ sở dữ liệu thảm họa toàn cầu EM-DAT, Kalmaegi hiện là cơn bão gây chết người nhiều nhất thế giới trong năm 2025. Trước đó, bão Trami, cũng hoành hành tại Philippines năm 2024, là cơn bão chết chóc thứ ba trong năm đó với 191 người thiệt mạng.

Khung cảnh tan hoang sau khi bão Kalmaegi quét qua thành phố Talisay, tỉnh Cebu ngày 5/11 (Ảnh: AFP)

Tuần này, những dòng nước lũ được mô tả là “chưa từng có” đã tràn qua các thị trấn và thành phố của tỉnh Cebu, cuốn trôi ô tô, nhà tạm ven sông và thậm chí cả những container hàng khổng lồ.

Văn phòng Phòng vệ Dân sự quốc gia Philippines xác nhận 114 người tử vong, tuy nhiên con số này chưa bao gồm 28 trường hợp khác được chính quyền tỉnh Cebu ghi nhận riêng.

Tại thị trấn Liloan, gần thành phố Cebu – nơi đã tìm thấy 35 thi thể – phóng viên AFP mô tả cảnh tượng hoang tàn: ô tô chồng chất lên nhau, mái nhà bị gió bão thổi bay, người dân đang nỗ lực dọn bùn đất sau thảm họa.

Một trong những nạn nhân là Michelle Aton, người khuyết tật, bị mắc kẹt trong phòng ngủ khi nước lũ dâng cao trong ngôi nhà của gia đình. Chị gái của cô, Christine Aton, nghẹn ngào kể lại, “Tôi đã cố mở cửa nhưng nước dâng quá nhanh. Tôi không thể cứu được em mình.”

Hiện, bão Kalmaegi đang di chuyển về phía Việt Nam, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh. Các cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất tại khu vực ven biển miền Trung khi bão đổ bộ trong vài ngày tới.