Khi Philippines vẫn đang khắc phục những thiệt hại nặng nề do bão số 13 Kalmaegi (tên địa phương là Tino) gây ra, một mối đe dọa khí tượng khổng lồ khác đã hình thành. Theo Cơ quan Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), bão Kalmaegi đã chính thức rời khỏi Khu vực Trách nhiệm Philippines (PAR) trên biển vào ngày 6 tháng 11.

Theo ước tính mới nhất, bão Kalmaegi đang cách đảo Pag-asa, Kalayaan, Palawan khoảng 320km về phía tây bắc. Dù đã rời PAR, nó vẫn duy trì sức gió tối đa 165 km/h và giật lên tới 205 km/h, di chuyển nhanh theo hướng tây – tây bắc với tốc độ 40 km/h hướng về miền trung Việt Nam. Các nhà dự báo Philippines nhận định bão Kalmaegi sẽ suy yếu nhẹ trước khi đổ bộ vào miền trung Việt Nam trong vòng 24 giờ tới và sau đó tan nhanh do tương tác địa hình.

Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất hiện đổ dồn vào phía đông Philippines, nơi một áp thấp nhiệt đới đã nhanh chóng mạnh lên thành bão nhiệt đới, mang tên quốc tế là Fung-Wong (Phượng Hoàng).

Fung-Wong tăng cấp chóng vánh

Fung-Wong, được dự báo có tiềm năng trở thành bão số 14 trên Biển Đông nếu đi vào khu vực này, đang cho thấy dấu hiệu mạnh lên cực kỳ nhanh chóng.

Hiện tại, cơn bão này đang cách đông bắc Mindanao 1.715km về phía đông, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ chậm 10 km/h. Sức gió duy trì tối đa của bão là 75 km/h và gió giật lên đến 90 km/h.

Ngày 7/11, bão Fung-Wong được dự báo sẽ đạt cấp bão cuồng phong (Typhoon).

Ảnh vệ tinh bão ngày 6/11

8/11, bão có khả năng mạnh lên thành Siêu bão (Super Typhoon), đồng thời tiến vào Philippines vào đêm 7/11 hoặc sáng sớm ngày 8/11 và được đặt tên địa phương là Uwan.

Đáng lưu ý, các nhà dự báo Philippines cho rằng khả năng bão Fung-Wong đổ bộ vào bắc hoặc trung Luzon ngày 10/11 đang ngày càng tăng. Dự báo này đặc biệt nguy hiểm khi cơn bão mới nhất gần Philippines này có thể đổ bộ vào đất liền vào thời điểm đạt cường độ cực đại.

Sự bất định về đường đi và cường độ của bão Fung-Wong vẫn là thách thức lớn đối với các nhà dự báo, tuy nhiên, các trung tâm lớn đều đồng thuận về việc cơn bão sẽ đi chệch khỏi lộ trình của bão Kalmaegi:

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Hải quân Mỹ cho hay, Fung-Wong đang di chuyển theo hướng tây – tây bắc với tốc độ nhanh hơn, 22 km/h. JTWC dự báo cơn bão sẽ không đi qua miền trung Philippines như bão Kalmaegi mà sẽ hướng thẳng đến vùng Aurora ở đông bắc Luzon.

Philippines thiệt hại nặng nề với bão Kalmaegi

Dự báo đường đi, bão Fung-Wong được nhận định di chuyển về phía tây bắc cho đến ngày 7/11, sau đó sẽ chuyển hướng tây tây bắc trong thời gian còn lại. Sau khi càn quét Luzon, JTWC cho rằng Fung-Wong sẽ di chuyển vào khu vực phía tây eo biển Đài Loan (Trung Quốc), sau đó dự kiến chuyển hướng về phía đông bắc và bắt đầu quá trình suy yếu gần Đài Loan.

Mức độ rủi ro cực đoan của một siêu bão sắp đổ bộ đã buộc Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. phải tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia nhằm chuẩn bị ứng phó tốt nhất. Mối đe dọa kép này, đặc biệt khi Fung-Wong được dự báo mạnh hơn và đổ bộ ở cường độ đỉnh, đòi hỏi người dân và chính quyền tại Luzon phải nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất.

PAGASA và JTWC khuyến cáo người dân Philippines, đặc biệt tại các vùng duyên hải Luzon, cần theo dõi sát sao các bản tin mới nhất và sẵn sàng sơ tán khẩn cấp trước khi siêu bão Uwan/Fung-Wong chính thức đổ bộ.

Mức cảnh báo cao nhất đối với bão này là cấp 5, biểu thị sức gió 185 km/h trở lên, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa cực đoan đến tính mạng và tài sản.

