Kaity Nguyễn và dàn sao Việt bất ngờ đổ bộ Cannes

Những ngày này, thảm đỏ LHP Cannes không ngơi nghỉ khi liên tục chứng kiến loạt sao quốc tế đổ bộ với những outfit mãn nhãn. Trong lúc dân mạng đang đổ dồn sự chú ý vào sự kiện điện ảnh đình đám này, loạt ảnh Kaity Nguyễn, Hồ Thu Anh, Avin Lu check-in tại Cannes bất ngờ được đăng tải, khiến nhiều khán giả Việt không khỏi tò mò.

Trong loạt ảnh đăng tải, Kaity Nguyễn diện chiếc áo dài đỏ nổi bật, rạng rỡ chụp ảnh cùng Hồ Thu Anh, Avin Lu và ekip làm phim Việt. Các nghệ sĩ tham quan nhiều địa điểm tại Cannes, tranh thủ đi dạo và vi vu chỗ ăn uống tại đây. Nhiều khán giả không khỏi háo hức chờ đợi các nghệ sĩ sẽ bước lên thảm đỏ LHP Cannes năm nay.

Tuy nhiên, trong lần có mặt tại Cannes, Kaity Nguyễn và dàn sao Việt không dự LHP mà chỉ tham gia một số buổi giao lưu và hội thảo "Việt Nam - Thị trường năng động châu Á và điểm đến hấp dẫn mới cho các đoàn làm phim quốc tế". Đây là hoạt động bên lề nhằm kết nối, giao lưu và mở rộng mối quan hệ trong ngành điện ảnh quốc tế.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Kaity Nguyễn, Hồ Thu Anh, Avin Lu và ekip làm phim Việt check-in tại Cannes

Dàn sao thăm thú nhiều địa điểm tại Cannes

Được biết các sao Việt không đi Liên hoan phim, mà chỉ tham gia các hoạt động bên lề nhằm kết nối, giao lưu và mở rộng mối quan hệ trong ngành điện ảnh quốc tế

Vào tháng 5 hằng năm, sự chú ý của người yêu điện ảnh hướng về Cannes - nơi diễn ra một trong những LHP lâu đời và uy tín nhất trên thế giới. Bên cạnh việc trình chiếu những tác phẩm điện ảnh thì LHP Cannes còn gây chú ý bởi những cuộc "đại chiến thảm đỏ" của dàn minh tinh hàng đầu thế giới. LHP Cannes đã diễn ra 3 ngày và thảm đỏ chứng kiến loạt sao đổ bộ như: Tom Cruise, Chung Sở Hi Kim Go Eun, Bella Hadid, Irina Shayk, Halle Berry, Eva Longoria, Zoe Saldana... Đến thời điểm hiện tại, chưa có đại diện Viêt Nam nào thông báo sẽ có mặt tại LHP lâu đời nhất.

Cách đây 1 năm, vợ chồng Bình An - Phương Nga và Á hậu Thảo Nhi Lê chính là những gương mặt của làng giải trí Việt xuất hiện tại LHP Cannes. Theo đó, Bình An - Phương Nga xuất hiện vào ngày thứ 11 của LHP, là cặp sao Việt duy nhất tham dự buổi công chiếu phim hoạt hình La Plus Precieuse Des Marchandises (The Most Precious Of Cargoes) bên cạnh nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Trong khi đó, Á hậu Thảo Nhi Lê xuất hiện tại ngày thứ 4 của LHP Cannes 2024 để tham dự buổi trình chiếu bộ phim Kind of Kindness của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos - người vừa có 11 đề cử và 4 giải thưởng tại Oscar cho bộ phim Poor Things.