(Ảnh: Disney)

Diễn xuất của Jung Woo Sung trong bộ phim truyền hình "Made in Korea" của Disney+ đã gây ra nhiều chỉ trích dữ dội. Khán giả cho rằng diễn xuất của anh thiếu sức sống, đặc biệt là khi so sánh với bạn diễn Hyun Bin. Trong phim, Jung Woo Sung vào vai công tố viên Jang Geon-young, một nhân vật kiên quyết theo đuổi tham nhũng, trong khi Hyun Bin vào vai Baek Ki-tae, một người đàn ông có tham vọng được kiểm soát.

Trong khi diễn xuất của Hyun Bin được khen ngợi là tinh tế và giàu cảm xúc, thì phản ứng đối với màn diễn xuất của Jung Woo Sung lại lạnh nhạt hơn đáng kể. Các nhà phê bình và cư dân mạng đều cho rằng diễn xuất của Jung thiếu chiều sâu và bị ảnh hưởng bởi lối diễn xuất cường điệu và sự gượng ép. Những bình luận như "Anh ta đã phá hỏng một bộ phim vốn dĩ rất hay" và "Tôi không ngờ diễn xuất của anh ta lại yếu kém đến vậy" đã tràn ngập các diễn đàn trực tuyến.

Tạo hình của Jung Woo Sung và Hyun Bin trong phim "Made in Korea" của Disney+. (Ảnh: Disney)

Một số khán giả thậm chí còn cho rằng diễn xuất của Jung Woo Sung quá gượng gạo đến mức khiến người xem không thể chịu nổi. Một người xem dùng bình luận: "Anh ấy diễn như thể đang mắc kẹt trong cơn điên loạn giả tạo, chỉ biết la hét suốt" và một người xem khác viết: "Ngay cả một diễn viên nghiệp dư cũng có thể làm tốt hơn".

Diễn xuất của Jung Woo Sung bị chỉ trích đặc biệt gay gắt trong những cảnh đòi hỏi sự tinh tế hoặc chiều sâu cảm xúc. Diễn xuất của ngôi sao này được cho là khiến người xem mất tập trung vào câu chuyện, và nhiều người nhận thấy sự khác biệt đáng kể giữa diễn xuất của Jung Woo Sung và sự hiện diện đầy uy lực của Hyun Bin.

Đây không phải là lần đầu tiên diễn xuất của Jung Woo Sung bị chỉ trích. Vai diễn của anh trong bộ phim truyền hình năm 2010 Athena: Goddess of War cũng bị phê bình. Người xem cáo buộc nam diễn viên diễn xuất một chiều và góp phần làm giảm rating của bộ phim. Trong bộ phim năm 2016 Asura: The City of Madness, diễn xuất của anh bị gọi là gượng gạo và khó coi, đặc biệt là trong những cảnh thể hiện cảm xúc mạnh mẽ hoặc hung hăng.

Mặc dù Jung Woo Sung đã nhận được lời khen ngợi cho các vai diễn trong những tác phẩm khác, nhưng việc diễn xuất không nhất quán này đã khiến nhiều người kết luận rằng diễn xuất của anh phụ thuộc rất nhiều vào nhân vật mà anh thủ vai.

Bất chấp những phản ứng trái chiều, "Made in Korea" vẫn đang gặt hái thành công. Tính đến ngày 7 tháng 1, bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 chương trình truyền hình của Disney+ và chiếm vị trí hàng đầu tại các thị trường châu Á, bao gồm Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Singapore. Tuy nhiên, diễn xuất của Jung Woo Sung vẫn là chủ đề gây tranh cãi, phủ bóng đen lên thành công của bộ phim.