Lễ đưa tang "tài tử quốc dân": Jung Woo Sung bê di ảnh, Hyun Bin cùng dàn sao đau xót tiễn đưa

Sáng 9/1, tờ Nate đưa tin lễ đưa tiễn "huyền thoại diễn xuất" Ahn Sung Ki về nơi an nghỉ cuối cùng đã được diễn ra. Từ sáng sớm, các nghi lễ trong buổi đưa tang đã được gia đình cố diễn viên và các nghệ sĩ Hàn Quốc tổ chức trang nghiêm, riêng tư và kín đáo. Sau các nghi thức, linh cữu của Ahn Sung Ki được hỏa táng tại Công viên tưởng niệm Seoul. Tro cốt của cố nghệ sĩ sau đó sẽ được an táng tại nghĩa trang Byeolgrida-da, Yangpyeong (Gyeonggi, Hàn Quốc).

Trong giờ phút cuối cùng, người thân, bạn bè, học trò và các thế hệ nghệ sĩ hậu bối đã có mặt để tiễn biệt Ahn Sung Ki. Ai cũng không giấu được nỗi buồn trên gương mặt, đôi mắt đỏ hoe. Jung Woo Sung đảm nhiệm vai trò bê di ảnh, Lee Jung Jae bê Huân chương Văn hóa Hạng Kim Quan (hạng 1) - giải thưởng cao quý nhất của chính phủ Hàn Quốc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật - đã trao cho Ahn Sung Ki sau khi ông qua đời. 6 nam diễn viên gồm Joo Ji Hoon, Sol Kyung Kyu, Park Chul Min, Yoo Ji Tae, Park Hae Il, Jo Woo Jin khiêng linh cữu. Trong dòng người đưa tiễn cố diễn viên Ahn Sung Ki, Huyn Bin được trông thấy đứng giữa đám đông với gương mặt thất thần, đau buồn.

Gia đình, bạn bè, học trò và nhiều nghệ sĩ hậu bối đưa tiễn Ahn Sung Ki về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay (Nguồn: KBS News)

Jung Woo Sung đảm nhiệm vai trò bê di ảnh Ahn Sung Ki, còn Lee Jung Jae bê Huân chương Văn hóa đi đầu đoàn tang lễ. Ảnh: Nate, Starnews.

6 nam diễn viên Joo Ji Hoon, Sol Kyung Kyu, Park Chul Min, Yoo Ji Tae, Park Hae Il, Jo Woo Jin khiêng linh cữu. Ảnh: Nate, Starnews.

Các khán giả sẽ nhớ mãi gương mặt, nụ cười hiền hậu và những cống hiến của Ahn Sung Ki cho nghệ thuật. Ảnh: Etoday.

Hyun Bin trầm mặc, gương mặt lộ rõ sự đau buồn, thất thần khi đến đưa tiễn người tiền bối đáng kính. Ảnh: Chosun, Osen, Nate.

Người thân, đồng nghiệp, học trò cúi đầu trang nghiêm, tôn kính trước giờ phút tiễn đưa Ahn Sung Ki về nơi an nghỉ cuối cùng Ảnh: Osen, Edaily.

Ahn Sung Ki từ trần vào ngày 5/1, tại phòng hồi sức tích cực ở Bệnh viện Đại học Soonchunhyang. Ông rời xa nhân thế ở tuổi 74. Trước đó, vào sáng 31/12/2025, các trang báo lớn nhỏ Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, Ahn Sung Ki đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngừng tim sau khi đột ngột ngã quỵ tại nhà riêng lúc đang dùng bữa.

Ngay khi tới bệnh viện, Ahn Sung Ki đã được đưa ngay đến phòng cấp cứu - nơi các bác sĩ nỗ lực thực hiện hồi sức tim phổi cho nam diễn viên. Sau đó không lâu, Ahn Sung Ki được chuyển vào phòng hồi sức tích cực, nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch. Trong 6 ngày nhập viện, nam diễn viên quốc dân được các bác sĩ tại bệnh viện tận tình cứu chữa. Tuy nhiên, nghệ sĩ họ Ahn vẫn không qua khỏi, ra đi trong vòng tay của người thân. Vào năm 2019, nam nghệ sĩ quốc dân này cũng từng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.

Ahn Sung Ki sinh năm 1952, được mệnh danh là nam diễn viên quốc dân và đáng kính trọng bậc nhất ở làng giải trí Hàn Quốc. Xuyên suốt sự nghiệp vẻ vang, nam nghệ sĩ đã xuất hiện ở hơn 130 tác phẩm lớn nhỏ và giành về hàng chục giải thưởng cao quý cho những đóng góp không ngừng nghỉ của mình. Gần đây, Ahn Sung Ki tỏa sáng ở tác phẩm điện ảnh mang tên Bàn Tay Diệt Quỷ hợp tác cùng Park Seo Joon. Tác phẩm này cũng đã gây sốt khắp châu Á, nhận về nhiều lời khen "có cánh" từ khán giả yêu bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Công chúng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ quốc dân. Ảnh: Nate

Nguồn: Nate