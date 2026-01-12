Jung Woo Sung mất mặt vì Hyun Bin

Ngay từ khi lên sóng, Made in Korea đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả châu Á. Bộ phim đã vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng TV Show Top 10 của Disney+, đồng thời đứng đầu tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc), và xếp thứ 2 tại Nhật Bản lẫn Singapore. Thành tích này cho thấy Made in Korea đang càn quét khắp châu Á, tạo nên độ phủ sóng và mức độ bàn luận áp đảo trên các nền tảng. Với chất lượng sản xuất mang đậm màu sắc điện ảnh, nhịp phim căng thẳng và không khí chính trị nặng đô, Made in Korea được đánh giá là một trong những dự án truyền hình tham vọng nhất đầu năm nay.

Trong đó, Hyun Bin được đánh giá cao hơn cả. Vai Baek Ki Tae của anh được khán giả nhận xét là có sự tiết chế nhưng vẫn toát ra được sức nặng, không cần thoại nhiều hay hành động phô trương vẫn thể hiện được quyền lực và sự nguy hiểm. Chỉ bằng ánh mắt, cử chỉ và thần thái, Hyun Bin đã khiến nhân vật trở nên sống động và đáng gờm. Không ít bình luận cho rằng sự hiện diện của anh trong hai tập đầu gần như gánh trọn mạch phim, tạo cảm giác áp đảo trong mọi khung hình xuất hiện.

Trái ngược hoàn toàn với những lời khen dành cho Hyun Bin, diễn xuất của Jung Woo Sung, người vào vai công tố Jang Gun Yeong, lại đang trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội trên các diễn đàn Hàn Quốc. Một bài đăng trên theqoo tổng hợp hàng loạt bình luận chê bai Jung Woo Sung từ các cộng đồng lớn như Naver, Daum Café cho đến X (Twitter). Không ít ý kiến gay gắt cho rằng diễn xuất của nam diễn viên vốn chưa bao giờ thực sự tốt, được chọn vai chủ yếu nhờ ngoại hình và danh tiếng trong quá khứ, và khi nhan sắc phai nhạt thì hạn chế về mặt diễn xuất càng lộ rõ. Có người còn mỉa mai rằng Jung Woo Sung là mắt xích yếu nhất trong dàn cast toàn sao của Made in Korea.

So sánh với Hyun Bin, Jung Woo Sung không bắt được nhịp diễn, thiếu khả năng tượng trợ diễn xuất khi đứng chung khung hình với bạn diễn. Một số bình luận nhắc lại các tác phẩm trước đây như 12.12: The Day, cho rằng ngay cả khi đóng cùng dàn cast chất lượng Hwang Jung Min, Jung Hae In... Jung Woo Sung vẫn là người duy nhất bị tụt lại phía sau. Có ý kiến còn thẳng thừng cho rằng Made in Korea đều ổn áp trước khi Jung Woo Sung xuất hiện trên màn hình bởi lối diễn của anh bị cho là gây xao nhãng và kéo tụt trải nghiệm người xem.

Làn sóng chỉ trích nhắm vào Jung Woo Sung không đơn thuần xuất phát từ việc anh đứng cạnh Hyun Bin, mà đến từ cảm giác lạc nhịp rõ rệt so với tinh thần chung của bộ phim. Made in Korea xây dựng không khí chính trị nặng nề, và những khoảng trống đầy áp lực. Trong bối cảnh đó, nhân vật Jang Gun Yeong lại chưa tạo được chiều sâu tương xứng. Nhiều khán giả nhận xét lối diễn của Jung Woo Sung "làng nhàng", biểu cảm thiếu đa dạng, luôn trong trạng thái đăm chiêu, khiến những phân cảnh giằng xé nội tâm - yếu tố then chốt của tuyến nhân vật công tố - không thực sự thuyết phục.

Sự chênh lệch này càng lộ rõ trong những cảnh đối đầu trực diện với Hyun Bin. Khi Baek Ki Tae chỉ cần xuất hiện đã mang theo cảm giác đe dọa, thì Jang Gun Yeong lại hời hợt, dù lời thoại không ít. Thay vì tạo nên thế giằng co ngang bằng, các phân cảnh chung thường nghiêng hẳn về phía nhân vật của Hyun Bin, khiến Jung Woo Sung rơi vào thế bị động, thậm chí làm nhịp căng thẳng của cảnh phim chùng xuống.

Luồng phản ứng tranh luận gay gắt không phải là điều quá bất ngờ với một bộ phận khán giả. Jung Woo Sung từ lâu đã là cái tên gây tranh cãi về diễn xuất, đặc biệt trong những dự án đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Ở những vai diễn cần sức nặng cảm xúc hoặc thế đối đầu cân não, hạn chế này càng dễ lộ rõ, khiến mỗi lần anh xuất hiện trong một tác phẩm nghiêm túc, dư luận lại có xu hướng soi xét khắt khe hơn bình thường.

Một số bình luận của netizen: - Xem Made in Korea mới thấy khoảng cách diễn xuất giữa Jung Woo Sung và Hyun Bin rõ đến mức nào. - Jung Woo Sung đúng là hợp vai đẹp trai, khí chất thì có, nhưng đến những cảnh cần chiều sâu tâm lý thì lại hụt hẫng. Đặt cạnh Hyun Bin càng lộ rõ điểm yếu. - Phim đang căng thì mỗi lần Jung Woo Sung xuất hiện là bị tụt mood. - Xem mấy cảnh đối đầu mà không chỉ thấy Hyun Hin át hết Jung Woo Sung. - Jung Woo Sung vẫn diễn kiểu cũ, không khác nhiều so với những phim trước. - Không hiểu sao một vai quan trọng như vậy lại lờ đờ, lúc nào cũng đăm chiêu khó hiểu. - Thật tiếc, vì nếu tuyến công tố được thể hiện tốt hơn thì Made in Korea còn hấp dẫn nữa. Hiện tại cảm giác như Hyun Bin đang gánh quá nhiều.

Tổng thể, Made in Korea vẫn đang chứng minh sức hút mạnh mẽ trên đường đua toàn cầu, với thành tích ấn tượng và độ thảo luận dày đặc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính sự chênh lệch rõ rệt về phong độ giữa hai nam diễn viên trung tâm lại trở thành yếu tố gây tranh cãi lớn nhất của bộ phim. Trong khi Hyun Bin được xem là trụ cột, dẫn dắt nhịp phim và sức nặng câu chuyện, thì Jung Woo Sung lại đang đứng trước áp lực phải bứt phá để không tiếp tục bị nhìn nhận là "hố đen" diễn xuất. Những tập tiếp theo vì thế không chỉ mở ra những tình tiết quan trọng mà còn là bài kiểm tra cho vị thế diễn xuất của Jung Woo Sung trong một dự án được kỳ vọng bậc nhất hiện nay.