Jung Hae In chia sẻ áp lực khi đóng cặp với Son Ye Jin

"Đó là lần đầu tiên tôi đóng vai chính vốn dĩ đã rất nhiều áp lực mà lại còn đóng cặp với Son Ye Jin. Các bạn thử tưởng tượng xem, chị ấy là một ngôi sao lớn với rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất, thậm chí còn là "tam đại ảnh hậu" của Hàn Quốc. Tôi cảm thấy mọi thứ vô cùng khó khăn" anh thừa nhận. "Nhưng chính Son Ye Jin lại khiến những lo lắng của tôi dần biến mất, chị ấy đã mang đến rất nhiều niềm vui trên phim trường và biết cách làm cho bạn diễn tỏa sáng".



Ra mắt vào năm 2018, Something In The Rain xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Yoon Jin Ah (Son Ye Jin), một người phụ nữ độc lập, xinh đẹp nhưng lại gặp khó khăn trong tình yêu, và Seo Joon Hee (Jung Hae In), một chàng trẻ ngọt ngào, đồng thời là em trai của bạn thân Jin Ah.

Jung Hae In và Son Ye Jin trong phim Something in the Rain (Ảnh: JtBC)

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ những cuộc gặp tình cờ trên phố và dần phát triển thành tình cảm sâu đậm. Tuy nhiên, sự chênh lệch tuổi tác đã khiến mối tình của họ nhiều lần bị phản đối từ gia đình và những người xung quanh.

"Bộ phim nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả, vì vậy tôi thật sự rất biết ơn. Some In the Rain là một bước ngoặc ngọt ngào trong sự nghiệp đồng thời cũng là dự án mà tôi không bao giờ quên", nam diễn viên trải lòng.

Jung Hae In hiện đang tiếp tục gây ấn tượng với vai chính trong bộ phim kinh dị tội phạm hành động I, the Executioner, trong phim anh vào vai thám tử tân binh Park Seon Woo, hợp tác với, thám tử kỳ cựu Seo Do Cheol (Hwang Jung Min), để truy lùng một kẻ giết người hàng loạt khét tiếng. Bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành tác phẩm 10 triệu vé tiếp theo của điện ảnh Hàn Quốc.