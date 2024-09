Ngày 19/9, KoreaBoo đưa tin cư dân mạng Hàn Quốc đang nháo nhào khi nữ streamer bốc lửa Yuhwa tiết lộ tin nhắn riêng tư của Jung Hae In. Cụ thể, người đẹp này đã nhắn tin bày tỏ tình cảm với tài tử Love Next Door: "Em yêu anh" . Tin nhắn của Yuhwa được Jung Hae In thả tim.

Sau đó, Yuhwa tiếp tục nhắn tin thể hiện sự ngạc nhiên tột độ khi nam diễn viên đình đám này yêu thích tin nhắn riêng tư của cô. Theo nữ streamer, trong cả 2 lần cô chủ động nhắn tin, Jung Hae In đều xem. "Chuyện gì đây, Jung Hae In thích tin nhắn của tôi! Một trái tim! Là trái tim đó. Chúa ơi, anh ấy đọc mọi thứ tôi nhắn. Không thể tin được" , Yuhwa chia sẻ. Việc Jung Hae In xem và thả tim tin nhắn riêng tư của người hâm mộ nữ khiến netizen xứ Hàn bàn tán và tranh cãi sôi nổi trên MXH.

Jung Hae In đã nhấn yêu thích tin nhắn riêng tư Yuhwa gửi cho anh

Sau đó, cô gái này chụp màn hình đoạn tin nhắn mà Jung Hae In tương tác với mình đăng lên trang cá nhân và bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ với hành động của nam diễn viên

Động thái trên của Jung Hae In khiến netizen tranh luận rằng liệu nam diễn viên có đang dành sự chú ý đặc biệt, tạo cơ hội cho Yuhwa tán tỉnh mình hay anh đều tương tác với tất cả tin nhắn riêng tư của người hâm mộ như vậy. 1 số cư dân mạng đánh giá việc Jung Hae In tương tác với nữ streamer tai tiếng, chuyên khoe thân phản cảm là đang hạ thấp hình ảnh của anh. Bên cạnh đó, cũng có khán giả cho rằng Jung Hae In xem và thể hiện sự yêu thích với tin nhắn của Yuhwa là bình thường. Hành động này cũng không nói lên được điều gì về mối quan hệ của cả 2.

"Tôi đã xem IG của cô ấy, Yuhwa rất xinh đẹp. Jung Hae In có động thái như vậy cũng là điều dễ hiểu", "Anh ta thích tin nhắn tán tỉnh của 1 nữ streamer chuyên khoe thân, không thể tin nổi", "Nghệ sĩ nam dễ dãi vậy sao?", "Tôi nghe bảo anh ấy thường nhấn thích mọi thứ người hâm mộ gửi đến cho mình. Anh ấy là cỗ máy thả tim trên MXH", "Thật kỳ lạ khi Jung Hae In hứng chỉ trích vì yêu thích 1 tin nhắn riêng tư của người hâm mộ. Anh ấy sai vì Yuhwa là BJ thoát y sao?". "Anh ấy đã trưởng thành rồi, anh ấy sẽ biết cân nhắc mọi thứ", "Tôi đoán anh ấy nghĩ Yuhwa là fan của mình chứ chẳng có ý định gì khác đâu" , cư dân mạng xứ Hàn chia làm 2 luồng quan điểm về hành động của Jung Hae In. Trước làn sóng tranh cãi, Jung Hae In vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Việc Jung Hae In tương tác riêng với fan nữ gây tranh cãi trái chiều trên MXH

Yuhwa có nhan sắc xinh đẹp, bốc lửa. Cô được biết đến là nữ streamer táo bạo, chuyên khoe thân trên MXH. Do đó, nhiều người cho rằng việc dính đến Yuhwa có thể khiến hình tượng của Jung Hae In bị ảnh hưởng

Theo truyền thông Hàn Quốc, tương tác nói trên của Jung Hae In trở nên "nhạy cảm" vì nam diễn viên này từng vướng nghi vấn "săn gái trẻ". Cuối năm 2023, kênh YouTube Viện Garo Sero bất ngờ tiết lộ Jung Hae In là khách quen của hộp đêm trong vụ Lee Sun Kyun dùng ma túy. "Madam K (Kim Nam Hee)" - nữ quản lý hộp đêm kiêm nhân tình của Lee Sun Kyun cũng có mối liên hệ với Jung Hae In. Viện Garo Sero còn hé lộ những tin nhắn của Jung Hae In với Kim Nam Hee vào ngày 1/9/2023, nội dung là nam diễn viên sẽ đến hộp đêm lúc 1-2h sáng hoặc những hôm vắng khách để tìm bạn tình 1 đêm. Dù vậy, Viện Garo Sero để ngỏ khả năng tài tử dùng ma túy.

Ngay lập tức, nghi vấn nói trên đã khiến netizen chấn động. Thậm chí, chủ đề "Jung Hae In là khách quen hộp đêm" còn leo top hot search Weibo và nhận được lượng tương tác khủng. Sau khi vướng tin đồn tiêu cực về đời, Jung Hae In và công ty quản lý đều không đưa ra phản hồi. Động thái im lặng của tài tử khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang vì không rõ thực hư.

Năm 2023, 1 kênh YouTube công bố tin nhắn của Jung Hae In và nữ quản lý hộp đêm, trong đó thông báo nam diễn viên sẽ đến vào lúc 1-2h. Nữ quản lý cho biết thời điểm đó vắng khách nên sẽ có những cô gái xinh đẹp dành cho Jung Hae In. Vụ việc gây xôn xao dư luận

Nguồn: KoreaBoo