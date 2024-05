Jung Hae In những ngày này bất ngờ trở thành cái tên được chú ý dù không có bất cứ dự án phim mới ra mắt nào. Lý do là bởi hai sự kiện liên quan đến Jisoo (BLACKPINK) liên tiếp xảy ra (Jisoo là bạn diễn của Jung Hae In ở Snowdrop). Đầu tiên là việc Jung Hae In gửi xe cafe đến phim trường phim mới của Jisoo để ủng hộ cô, sau đó là việc anh "trượt tay" ấn theo dõi một tài khoản chuyên gán ghép, đẩy thuyền mình với chị cả BLACKPINK. Ngay sau đó, Jung Hae In đã ấn bỏ theo dõi nhưng động thái này đã bị cư dân mạng phát hiện ra và lập tức trở thành chủ đề hot. Bởi lẽ, Jisoo mới chỉ chia tay Ahn Bo Hyun được hơn nửa năm và trước đó thường xuyên bị gán ghép với Jung Hae In.

Jung Hae In bất ngờ nhấn follow tài khoản của 1 khán giả “ship” anh với Jisoo

Hình ảnh ở phim Snowdrop

Vốn dĩ Jung Hae In vẫn luôn được người hâm mộ gán ghép với Jisoo bởi hai người có phản ứng hóa học rất tốt, thêm vào đó dàn diễn viên Snowdrop đến giờ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết mới nhau. Thế nhưng động thái "trượt tay" lần này lại gây ra phản ứng trái chiều khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng mọi chuyện đã đi quá xa và Jung Hae In đã cố ý "xào couple" một cách lộ liệu.

Ngay từ thời điểm Jisoo mới bị khui hẹn hò với Ahn Bo Hyun, Jung Hae In cũng từng "trượt tay" thả tim một bình luận của cư dân mạng, bình luận này có nội dung: "Đừng có làm cô gái của chúng tôi buồn. Cô ấy rất mạnh mẽ, cô ấy có thể đánh bạn đấy". Hai lần "trượt tay" khiến cư dân mạng không còn tin đây là vô tình, nhất là khi Jung Hae In từng tuyên bố mình không quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác khi bị hỏi về Ahn Bo Hyun - Jisoo.

Không chỉ chịu làn sóng chỉ trích lớn, bị coi là kẻ ké fame, thích xào couple với Jisoo mà hiện những cử chỉ thân thiết của Jung Hae In với một mỹ nhân nữa cũng bị nhắc lại. Người này chính là Son Ye Jin, bạn diễn từng bị đồn hẹn hò với Jung Hae In vì màn hợp tác ngọt ngào ở bộ phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi. Cư dân mạng tích cực "đào" lại những hình ảnh ở các sự kiện lớn, cho thấy việc Jung Hae In thích chủ động nắm tay đàn chị dù điều này có vẻ không đúng lắm với mối quan hệ đồng nghiệp, nhất là khi Son Ye Jin còn là tiền bối. Chính những cái nắm tay thân mật và đầy chủ động này đã khiến cặp chị em bị đồn hẹn hò một thời gian dài, cho đến khi Hyun Bin xuất hiện và khiến mọi thứ kết thúc.

Tại họp báo ra mắt phim, Son Ye Jin khoác tay Jung Hae In để tạo dáng chụp ảnh nhưng Jung Hae In lại chủ động cầm tay đàn chị khiến Son Ye Jin có vẻ cũng bất ngờ

Tại Baeksang 2018, sau khi chụp hình chung, Jung Hae In tiếp tục nắm tay đàn chị để di chuyển trên thảm đỏ

Hiện những phản ứng xoay quanh Jung Hae In và từ khóa "xào couple" đang vô cùng gay gắt. Chưa biết những hành động của anh có thực sự nhằm mục đích "ké fame" hay không nhưng cư dân mạng đã phản ứng rất tiêu cực.

Bình luận của cư dân mạng

Nguồn ảnh: Naver, Chụp màn hình