Jun Phạm và Blacka hợp tác ra MV mới trong "La cà hát ca"

Trong tập trước, các thành viên cùng khách mời Ưng Hoàng Phúc đã có một chuyến tham quan, trải nghiệm và được tìm hiểu về các loại nho tại vườn nho Ba Mọi cùng chú Ba Mọi - chủ vườn nho. Tiếp tục với chủ đề "Mùa nắng ngọt", chương trình hé lộ teaser tập 4 với cảnh mở đầu là một MV "xịn xò" của cặp đôi Jun Phạm - Blacka. Đây cũng là lần đầu tiên "cặp đôi nhiều chữ" kết hợp cùng nhau trong một sản phẩm âm nhạc.

Bài hát được chắp bút bởi chính Jun Phạm và nhạc sĩ Only C cùng với phần rap do Blacka đảm nhận. MV mang màu sắc tươi sáng, ngập tràn nắng gió của đất Phan Rang. Bất ngờ hơn trong teaser, chương trình “La cà hát ca” còn khiến khán giả phải đặt câu hỏi với nụ hôn khi ngồi trên xe của 2 thành viên.

Tiếp theo trong tập 4, các thành viên sẽ tiếp tục đến trải nghiệm “Làng gốm Chăm Bàu Trúc” - Di sản văn hóa Phi vật thể được UNESCO công nhận. Teaser tập 4 hé lộ, tại đây các thành viên sẽ có dịp trải qua quá trình làm gốm truyền thống "làm bằng tay, xoay bằng mông" của những nghệ nhân địa phương.

Không chỉ dừng lại ở sự độc đáo trong quy trình làm gốm, dàn cast “La cà hát ca” còn có dịp gặp gỡ và giao lưu cùng những nghệ nhân người Chăm với thâm niên hơn 20 năm gìn giữ và phát triển làng nghề.

Bên cạnh đó teaser còn tiết lộ màn hóa thân đặc biệt của "cô em Út" Myra Trần trong trang phục truyền thống người Chăm mà nữ ca sĩ đặc biệt dành riêng cho sân khấu nhằm tri ân và đáp lại tấm lòng hiếu khách của người dân địa phương.

Từ sau khi kết thúc chương trình “2 ngày 1 đêm Việt Nam” khán giả vẫn hết sức mong chờ sự trở lại đầy đủ của 6 thành viên trên màn ảnh nhỏ. Có thể nói đây là một trong số ít chương trình vẫn nhận được sự phản hồi tích cực của khán giả khắp mọi nơi dù đang trong thời gian chuẩn bị cho mùa mới.

Trong teaser tập 4 - chương trình “La cà hát ca” vừa tung ra, Ngô Kiến Huy đã rất phấn khởi khi tìm thấy được một chú rồng sở hữu đôi môi khiến nam ca sĩ vừa nhìn là liên tưởng đến ngay “người em Đồng Nai” của mình, khiến cho người hâm mộ một phen "gào thét" bởi sự yêu thương nhau của các thành viên. Bên cạnh đó cũng không ít khán giả đặt nghi vấn về sự xuất hiện của Lê Dương Bảo Lâm trong tập phát sóng tuần này của chương trình.