J&T Express xây dựng quỹ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Mới đây, Công ty Chuyển phát nhanh J&T Express đã gây quỹ 3 tỷ đồng để hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn do tác động của dịch. Đây là một trong những nỗ lực chủ động của doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này.



Theo số liệu theo dõi của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến tháng 6/2021, trên địa bàn TP. HCM có 1.365 doanh nghiệp báo cáo gặp khó khăn do dịch Covid-19, với hơn 42.500 công nhân mất việc hoặc ngừng việc; 410 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương cho công nhân. Có 2.274 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 4,99% so với cùng kỳ); có 9.308 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 22,99% so với cùng kỳ)…

Trước các khó khăn mà doanh nghiệp và người lao động gặp phải, các chuyên gia cho rằng việc đảm bảo hoạt động kinh doanh đồng thời chăm sóc, ổn định công ăn việc làm cho đội ngũ nhân viên của mình là mục tiêu "kép" cần các doanh nghiệp cấp bách thực thi.

Có mặt tại Việt Nam từ 2018, J&T Express đã đồng hành với sự phát triển của ngành chuyển phát nhanh Việt Nam 4 năm, thì dịch Covid-19 toàn cầu kéo dài 3 năm, đó là một thách thức cho J&T Express. Đặc biệt, trong những thời điểm cao điểm chống dịch, các hoạt động thông thương, vận tải liên tỉnh đều bị gián đoạn đã khiến tình hình kinh doanh và vận hành của công ty đối diện với nhiều thách thức.

Đại diện J&T Express chia sẻ, trong bối cảnh dịch bệnh không ngừng diễn biến phức tạp, việc đảm bảo công ty hoạt động xuyên suốt mùa dịch nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên là ưu tiên hàng đầu tại J&T Express. Khử khuẩn văn phòng và nơi làm việc, trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn ngay lập tức cho đội ngũ nhân viên là những động thái được J&T Express thực hiện ngay từ những ngày đầu dịch xuất hiện. Hiện nay, trước diễn biến dịch bệnh kéo dài, khó lường, để đồng hành chia sẻ khó khăn của CBNV, Công ty đã nhanh chóng thành lập "Quỹ hỗ trợ J&T Care" để kịp thời hỗ trợ các trường hợp người lao động và gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. "Quỹ J&T Care" được thành lập với tổng số tiền khởi điểm lên tới 3 tỷ đồng, tùy theo các trường hợp cụ thể Quỹ sẽ hỗ trợ từ 2.000.000 VNĐ/người đến 5.000.000 VNĐ/người.

Hiện tại, J&T Express đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành với mạng lưới hơn 1.900 bưu cục, 1.000 xe tải vận chuyển hàng hoá cùng hơn 25.000 nhân sự trên toàn quốc.

Anh Đoàn Ngọc. G, nhân viên giao nhận tại bưu cục J&T Express Bình Dương cho biết: "Tôi làm shipper vợ bán hàng tạp hóa nên cũng vừa đủ trang trải. Vài tháng nay, dịch bùng phát hầu như không buôn bán gì, nhà 6 miệng ăn, trăm thứ tiền, lo lắm. Ra ngoài làm việc, dịch bệnh nhiều ngại lắm nhưng vì miếng cơm manh áo. Thấy Công ty có các hoạt động phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho nhân viên nên cũng yên tâm. Bây giờ còn có "Quỹ hỗ trợ J&T Care" hỗ trợ cho shipper khó khăn mùa dịch. Anh em ấm lòng lắm. Một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Bên cạnh việc đảm bảo tốt vận hành trong kinh doanh cũng như chăm sóc, giữ an toàn cho đội ngũ nhân sự của mình, J&T Express đã và đang nỗ lực triển khai thêm nhiều hoạt động xã hội trong cộng đồng như vận chuyển thiết bị y tế, thiết bị phòng hộ y tế, trao tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ các chuyến xe miễn phí… nhằm tiếp sức cho các tỉnh thành, địa phương đang chống chọi mỗi ngày bởi dịch bệnh.

Hình ảnh shipper J&T Express tiêm vaccine ngừa Covid-19

Bối cảnh khó khăn chung đã khiến nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn chồng chất. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, năng lực và sự đoàn kết, sẻ chia, đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhằm vực dậy doanh nghiệp ổn định kinh tế cũng như đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người lao động.