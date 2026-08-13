J&T Express thân thuộc trong lựa chọn giao nhận của người dùng

Có thương hiệu được biết đến từ một chiến dịch quảng cáo thu hút, cũng có những thương hiệu dần trở nên quen thuộc thông qua trải nghiệm lặp lại mỗi ngày. Với J&T Express, sự ghi nhớ hình thành qua hình ảnh những chiếc xe len lỏi giữa đường phố, shipper xuất hiện trước cửa nhà hay một cuộc gọi giữa trưa nắng để giao hàng.

Shipper J&T Express chở quà sinh nhật trên nhiều cung đường.

Sau 8 năm hoạt động tại Việt Nam, J&T Express dần trở nên quen thuộc với người dùng trong nhiều nhu cầu giao nhận, từ nhận hàng mua sắm trực tuyến, phục vụ kinh doanh online đến gửi hàng cá nhân.

Mở rộng dịch vụ để đáp ứng mọi nhu cầu giao nhận

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2018, J&T Express được biết đến là đối tác vận chuyển của nhiều sàn thương mại điện tử lớn; các doanh nghiệp, thương hiệu, nhà bán; cho đến hoạt động giao nhận dành cho cá nhân.

Về quá trình giao hàng qua J&T Express, ông Vinh Đặng, đại diện bộ phận Marketing của Đỏ ART – thương hiệu kinh doanh các sản phẩm thủ công lấy cảm hứng từ mỹ thuật dân gian, có hệ thống phân phối đa kênh, từ bán lẻ trực tuyến đến gần 10 điểm ký gửi và đại lý tại nhiều tỉnh, thành cho biết: doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ chuyển phát của J&T Express từ năm 2022 nhờ khả năng hỗ trợ linh hoạt trong vận hành.

Trong đợt livestream diễn ra vào tháng 6 vừa qua, dù lượng đơn tăng cao, các đơn hàng vẫn được giao đúng thời gian mong muốn và nhận phản hồi tích cực từ khách hàng; đội ngũ shipper cũng được đánh giá nhiệt tình, chuyên nghiệp.

Chính những trải nghiệm tích cực khi nhận hàng giúp J&T Express dần được biết đến nhiều hơn trong nhóm khách hàng cá nhân, mở ra nhu cầu sử dụng dịch vụ khi cần chủ động gửi hàng. Để đáp ứng nhu cầu này, doanh nghiệp phát triển ứng dụng dành riêng cho khách lẻ, cho phép tạo đơn trực tuyến, xem trước cước phí, theo dõi hành trình theo thời gian thực.

Chị Minh Hiền (Hà Nội) ấn tượng về sự thuận tiện khi sử dụng ứng dụng: "Vào các dịp lễ tết tôi thường gửi quà về quê cho gia đình, trước đây phải mang hàng ra điểm gửi khá bất tiện. Nhờ ứng dụng J&T Express, tôi có thể tạo đơn tại nhà, xem trước cước phí và hẹn shipper đến lấy hàng nên chủ động hơn nhiều”.

Chất lượng được ghi nhận từ trải nghiệm

Bên cạnh những tiện lợi mà ứng dụng gửi hàng mang đến, trải nghiệm của khách hàng còn hình thành qua những lần nhận hàng từ tay shipper. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khách hàng dành lời khen cho shipper J&T Express bởi sự tận tâm, từ việc chủ động liên hệ nhiều lần khi khách chưa thể nhận hàng, hỗ trợ đổi thời gian giao linh hoạt, cho đến sự cẩn thận với những kiện hàng dễ hư hỏng.

Bài đăng chia sẻ cảm nhận của người dùng trên Facebook.

Không chỉ ở thành thị, tại các vùng cao, nông thôn, hình ảnh những shipper áo đỏ J&T Express vượt qua đèo dốc, bất kể thời tiết cũng trở nên quen thuộc với người dân. Đơn cử như anh Trịnh Công (bưu cục J&T Express Nà Nghịu, tại Sông Mã, Sơn La), từng gặp trường hợp đường giao hàng bị lũ lấp, được người dân cứu ra từ dòng nước lớn song vẫn kiên trì hoàn thành 60 đơn hàng đúng hẹn vì nghĩ đến sự mong chờ của khách.

Những nỗ lực thầm lặng ấy góp phần tạo nên trải nghiệm dịch vụ mà khách hàng cảm nhận qua từng lần nhận hàng, đồng thời giúp hình ảnh người shipper trở thành một phần quen thuộc trong hành trình giao nhận.

Trong dịp kỷ niệm 8 năm đồng hành cùng thị trường Việt Nam, hình ảnh shipper J&T Express đeo sash mừng sinh nhật, trao tặng những phần quà bất ngờ đã tạo nên sự thích thú cho khách hàng. Song song, doanh nghiệp cũng triển khai chuỗi hoạt động tri ân như chương trình giới thiệu bạn bè nhận voucher giảm cước, chương trình "Tuần lễ sinh nhật" diễn ra trước đó đã dành tặng voucher mua sắm UrBox cho 1000 người dùng mới.

Những hoạt động này được khách hàng đón nhận tích cực và để lại nhiều lời chúc trên Fanpage, cụ thể như anh Kiệt, khách hàng cá nhân của J&T Express: "Chúc doanh nghiệp luôn giữ sự tậm tâm trong từng đơn hàng, từ việc shipper đến lấy hàng đúng hẹn, cẩn thận với món đồ khách gửi, đến chủ động hỗ trợ khi có phát sinh, để mỗi lần gửi hàng đều thuận tiện và yên tâm".

Bài đăng trao quà sinh nhật bất ngờ được khách hàng đón nhận.

Cột mốc 8 năm cũng được người dùng gọi là "một hành trình đáng tự hào". Chị Thanh Thảo, một nhà bán hợp tác với J&T Express hơn 3 năm mong rằng: "J&T Express sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các chủ shop online, hỗ trợ tốt trong từng đơn hàng và cùng người bán phát triển trên chặng đường phía trước".

Những lời chúc với cách diễn đạt khác nhau nhưng cùng nhắc đến sự tận tâm, tin cậy và mong muốn J&T Express tiếp tục đồng hành cùng khách hàng cho thấy thương hiệu đã để lại những dấu ấn nhất định sau quá trình sử dụng dịch vụ.

Từ vai trò quen thuộc trong hành trình nhận hàng khi mua sắm trực tuyến, đến lựa chọn khi phát sinh nhu cầu gửi hàng, J&T Express đang dần hiện diện trong nhiều hoạt động giao nhận thường ngày của người dùng. Sự gắn bó ấy được tích lũy qua từng lần sử dụng và trở thành một phần trong cách khách hàng ghi nhớ về thương hiệu sau 8 năm hoạt động tại Việt Nam.